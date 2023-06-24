انتقادات للأمم المتحدة وتأكيد على البقاء في الساحات حتى رفع العزلة

انتقادات النساء، جاءت في استطلاع رأي لوكالتنا، على خلفية استمرار العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

المواطنة زينب نعسان، عن استمرار العزلة وتحركات منظمات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أفادت بأن "الجميع يتغاضى عن الانتهاكات التركية وخرقها للقوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان".

ورفضت زينب نعسان التعويل في حرية القائد عبد الله أوجلان على أي طرف دولي، مشيرة أن حريته ستتحقق عبر تصعيد النضال ضد مخططات دولة الاحتلال التركي والقوى المتآمرة معها.

وأضافت: "لو كان حقاً هناك قانون لحقوق الإنسان لكان قائدنا بيننا الآن، لكانت مناطقنا تحيا بأمن وأمان بدلاً من تحليق طيران دولة الاحتلال التركي فوق رؤوسنا ولما استشهد مواطنون أبرياء".

واتفقت المواطنة زهيدة جزائري، مع سابقتها، في استمرار المؤامرة الدولية بحق القائد عبد الله أوجلان والمؤمنين بأفكاره، عبر العزلة والهجمات التي تطالهم "الدول متآمرة على الشعب الكردي، ولولا ذلك لرأينا منها ردة فعل تجاه العزلة المفروضة على القائد، ورأيناها تردع دولة الاحتلال عن هجماتها على المنطقة".

وقالت المواطنة روشن برخو: "لن نقبل العزلة المفروضة على قائدنا، ومطلبنا هو أن يحيا بيننا قائدنا جسدياً، لن نعول على أحد في رفع العزلة وتحرير القائد جسدياً، فكلنا اليوم أصحاب إرادة وفكر حر ورثناه من القائد، لذا حان وقت تنظيم الصفوف وكسر قضبان سجن إمرالي".

هذا وتستمر سلطات دولة الاحتلال التركي في فرض العزلة على القائد عبد الله أوجلان منذ أكثر من 27 شهراً في سجن إمرالي الذي يعتقل فيه منذ أكثر من 24 عاماً، على الرغم من زخم الفعاليات والنشاطات المطالبة بإنهاء العزلة وبحريته الجسدية، والتحركات السياسية والدبلوماسية في أوروبا وأروقة منظمات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وتتحضر مجموعة من الحقوقيين في العالم لطرح العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان ضمن أجندة الاجتماع الـ 53 للجنة الدائمة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ومساءلة لجنة حقوق الإنسان، عمّا توصلت إليه في التقارير المقدّمة حيال الانتهاكات والخروقات التي ترتكب بحق القائد عبد الله أوجلان ورفاقه في سجن إمرالي، وبحق المعتقلين السياسيين في تركيا.

(ن ك/د)

ANHA