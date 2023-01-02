انتقادات لدور روسيا في إغلاق معبر تل كوجر وتحذيرات من تداعياته على النازحين

كان معبر تل كوجر الحدودي بين العراق وشمال وشرق سوريا، المعبر الوحيد الذي تمر عبره المساعدات الأممية إلى شمال وشرق سوريا التي تستضيف نحو مليون نازح ولاجئ.

لكن المعبر أغلق في عام 2020 بقرار من مجلس الأمن بفيتو روسي وصيني منع تجديد الآلية الأممية للمساعدات العابرة للحدود ولكنه أبقى معبر باب الهوى في إدلب والخاضعة لاحتلال تركيا ومرتزقة جبهة النصر مفتوحاً.

نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حمدان العبد، قال في هذا الصدد "روسيا دائماً تحاول تحويل هذا المعبر من معبر إنساني إلى ممر سياسي ودعم الحكومة السورية وجعل جميع المساعدات الإنسانية تصل إلى سوريا عن طريق معبر باب الهوى".

وانتقد العبد الإصرار الروسي على إبقاء شمال وشرق سوريا محاصرة، وقال "نلاحظ محاولة لتمديد مدة الحظر على معبر تل كوجر، كون الإغلاق السابق ينتهي بحلول 10كانون الثاني من العام القادم، إلا أننا نجد أن روسيا متمسكة بقرارها السابق الذي ينص على قدوم كافة المساعدات الإنسانية عن طريق النظام السوري لكافة المناطق".

بدوره قال رئيس مكتب شؤون النازحين والمهجرين بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، شيخموس أحمد، "تضم مناطق شمال وشرق سوريا ما يقارب المليون نازح ومهجر ولاجئ من مختلف المناطق السورية، بالإضافة إلى نازحي مخيم الهول الذين تتحمل عبئهم الإدارة الذاتية".

وأوضح "إن المساعدات التي تدخل عن طريق المعابر الخاضعة لسيطرة تركيا أو النظام لم يصل منها إلا القليل إلى شمال وشرق سوريا كون المعبر الرئيسي لدخول المساعدات أُغلق بفيتو روسي".

وبّين، شيخموس أحمد "إن المنطقة تضررت من شح المساعدات وانسحاب المنظمات الدولية من المنطقة نتيجة الغزو التركي لمناطق عفرين وتل أبيض ورأس العين في عام 2018 و2019 والتهديدات الجارية حتى الآن والقصف على مناطق شمال وشرق سوريا أثر بشكل سلبي على العمل الإنساني في مناطق شمال وشرق سوريا".

وأكد، شيخموس أحمد، في ختام حديثه "إذا استمر إغلاق معبر تل كوجر سيؤثر بشكل سلبي على أهالي شمال وشرق سوريا بشكل عام، والنازحين في المخيمات بشكل خاص، بالإضافة إلى إعاقة عمل المنظمات الإنسانية في المنطقة".

(خ)

ANHA