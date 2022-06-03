انتقاء لاعبين من منتخب الجزيرة للمشاركة في بطولة القوى البدنية الأولى على مستوى شمال وشرق سوريا

أقيمت البطولة اليوم في نادي سردم الرياضي بحي غويران في مدينة الحسكة، بدعم من هيئة الشباب والرياضة في شمال وشرق سوريا.

وشارك بالبطولة 18 لاعباً من مدن إقليم الجزيرة للتأهيل إلى بطولة الدرجة الأولى على مستوى شمال وشرق سوريا.

وبدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت، تلاها شرح بعض قوانين البطولة من قبل المدربين، ومن ثم بدأت البطولة.

وتم الإشراف على البطولة من قبل الحكام دلبرين خشو، والان سيدو، ومحمد اسعد وعلي الهليو.

وفي هذا السياق قال المدرب دلبرين خشو لوكالتنا "إقامة هذه البطولة في هذا الوقت انجاز مهم، وسط الصعوبات التي تمر بها رياضات القوى البدنية حيث تتطلب هذه اللعبة تأمين المتممات الغذائية التي اصحبت باهظة الثمن".

وتوج نادي سردم بالمركز الأول، ونادي الجزيرة بالمركز الثاني، أما المركز الثالث فكان نصيب كولد جيم والمركز الرابع لنادي الاسايش.

ويشار إلى أن الهدف من هذه البطولة هو انتقاء منتخب يمثل اقليم الجزيرة في الاستحقاقات القادمة في بطولات شمال وشرق سوريا التي من المفترض اقامتها منتصف الشهر المقبل.

ANHA