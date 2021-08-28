انطلاقة بطولة سباق الدراجات للسيدات في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب

ضمن سلسلة الفعاليات الي تقام تحت شعار "لنتحد، ننتقم وندحر الإرهاب"، أقيمت اليوم بطولة لسباق الدراجات خاصة بالسيدات، وذلك برعاية كل من اتحاد المرأة الشابة بالتنسيق مع مكتب الاتحاد الرياضي.

وشارك بالسباق الذي بدأ مضماره من أمام مركز اتحاد الشبيبة الثورية السورية عشرات الشابات اللاتي رفعن صور شهداء المقاومة بوجه الاحتلال قبل بدء السباق، والذي انطلق باتجاه شارع عشرين الواقع بالقسم الغربي من حي الشيخ مقصود بطول بلغ واحد كيلو متر.

وانتهى السباق بفوز الشابة آية قرة محمد بالمرتبة الثالثة وبالمرتبة الثانية الشابة علا حمود، أما المرتبة الأولى فكانت من نصيب الشابة فاطمة حسن، ووزعت الميداليات والورود على جميع المشاركين، فيما منح الفائزون بالمراتب الثالث الأولى شهادات من الاتحاد الرياضي بالإضافة إلى كأس للفائزة بالمرتبة الأولى فاطمة حسن.

وانتهت الفعالية بعقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني الثورية.

(م عل)

ANHA