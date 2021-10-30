انطلاقاً من مبدأ التشاركية.. أهالي 35 قرية يتعاونون ويبنون مركزاً لمجلس بلدتهم

وجرى تشكيل مجلس بلدة طاشلوك التابعة لناحية شيران جنوب مدينة كوباني في آذار عام 2018 وضم 38 شخصاً، واتخذ المجلس من منزل أحد الأهالي مركزاً مؤقتاً له إلى حين بناء مبنى خاص به.

والمجلس المؤلف من 10 لجان يخدم 35 قرية، واللجان هي كل من لجنة الصحة والاقتصاد والشؤون الاجتماعية والعمل والمرأة والثقافة والفن والزراعة والصلح ولجان خدمية أخرى.

ولضيق مكان المجلس وصعوبة عمل اللجان، اقترح أهالي البلدة تقديم دعم للمجلس ببناء مبنى له، وهو ما تحقق.

وفي هذا السياق تقول الإدارية في مجلس بلدة طاشلوك نادية حسو: "عملنا بشكل دؤوب منذ عام، وبمساعدة أهالي القرى التابعة للبلدة وأبنائها المغتربين في بلاد المهجر، وضمن الإمكانات المتوفرة، على بناء مبنى خاص بمجلس البلدة".

وأشارت نادية إلى أن "الأهالي منحوا أرضاً مساحتها 440 متراً مربعاً لبناء المجلس, وكل فرد التزم، حسب إمكاناته، ببذل الجهد في البناء" .

ونوّهت نادية إلى أن "المبنى يتوسط بلدة طاشلوك، ويتألف من 6 غرف للجان، و4 غرف للجنة البلدية, وتتخذ البلدية أيضاً المبنى كمقر لها".

وأكدت أنهم يستعدون لافتتاح المبنى بشكل رسمي خلال الأيام القليلة القادمة، وأن افتتاحه تأجّل بسبب القيود المفروضة نتيجة انتشار فيروس كورونا.

أما عبد محمد، وهو من أبناء البلدة وأحد الداعمين لمشروع بناء مبنى المجلس، فقال: "دعمنا هذه الخطوة؛ لأنها مناسبة وتصب في خدمة أهل المنطقة، ولأن لجان المجلس كانت تجد صعوبة في العمل، ما يعود بنتائج سلبية على المنطقة".

وأكد محمد فخره بما أنجزوه من عمل، وشكر كل من ساهم في بناء المبنى لخدمة المنطقة.

ويشار إلى أن مجلس بلدة طاشلوك يعمل وفق الإمكانات المتاحة على خدمة 35 قرية في ريف كوباني الشرقي، إذ تمكنت لجان المجلس من تعبيد 50 كيلو متراً من الطرق وتسويتها، بالإضافة إلى صيانة الجسور، فيما تساهم اللجان الأخرى في تسيير أعمال الأهالي، بالتنسيق مع مجالس الناحية والمقاطعة.

(ج)

ANHA