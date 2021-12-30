انطلاق تظاهرات الخرطوم والأمن يطلق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم

وانطلقت التظاهرات، اليوم الخميس، في العاصمة السودانية الخرطوم؛ رفضاً للاتفاق البرهان- حمدوك، إذ أطلق الأمن السوداني الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في شارع القصر بالخرطوم. مع انقطاع لخدمة الإنترنت والاتصالات في المنطقة قبيل التظاهرات التي دعت لها كيانات سودانية، وفق ما نقلته شبكة العربية.

وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني قرر إغلاق الجسور الرابطة بين مدن العاصمة الخرطوم الثلاث باستثناء جسري الحلفايا وسوبا. فيما أفاد شهود عيان بالشروع فعلاً في إغلاق الطرق المؤدية لقيادة الجيش وسط الخرطوم.

وكان تجمّع المهنيين السودانيين وقوى الحرية والتغيير أعلنا دعمهم لتظاهرات 30 كانون الأول/ ديسمبر، والتي تعد الأخيرة فيما يُعرف بجدول التصعيد الثوري الذي أعلنت عنه تنسيقيات لجان المقاومة مطلع الشهر الجاري.

ومع الإعلان عن الاحتجاجات، كشفت تنسيقيات لجان المقاومة عن حملة اعتقالات شنتها السلطات على عدد من الفاعلين في الحراك ممن تم اقتيادهم لجهة غير معلومة.

(د ع)