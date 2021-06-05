انطلاق مظاهرة حاشدة في السليمانية تنديداً بهجمات الاحتلال التركي

ويشارك في تنظيم المظاهرة كل من الحزب الشيوعي، وحزب الكادحين واتحاد الشيوعيين وحركة الحرية ومجموعة هانغ، ومنظمة سوز الكردستانية، ومنظمة سروشتي كردتان، والأفق الجديد وغيرها العديد من المنظمات، إضافة إلى مستقلين وصحفيين ونشطاء، تحت مسمى مركز العمل الوطني.

أطلق المشاركون في المظاهرة الشعارات التي تحييّ مقاومة مقاتلي ومقاتلات الكريلا على جبال كردستان في مواجهة هجمات احتلال الدولة التركية، وتندد بهجمات الاحتلال التركي.

ومن المقرر أن تستمر المظاهرة حتى حديقة الحرية، ضمن مدينة السليمانية.

المصدر: روج نيوز