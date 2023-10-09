انطلاق مظاهرات حاشدة في عموم مناطق شمال وشرق سوريا

يصادف اليوم (9 تشرين الأول)، الذكرى السنوية لبدء المؤامرة الدولية بحق القائد عبد الله أوجلان عند خروجه من سوريا في مثل هذا اليوم من عام 1998، وللهجوم الاحتلالي الذي شنه جيش الاحتلال التركي على سري كانيه وكري سبي وأدى إلى احتلالهما.

تنديداً بالمؤامرة والهجوم الاحتلالي وهجمات جيش الاحتلال التركي القائمة والمستمرة منذ الـ 4 من تشرين الأول الجاري، انطلقت في 8 مدن ومناطق في شمال وشرق سوريا، مظاهرات حاشدة، في مدينتي ديرك وقامشلو التابعتان لمقاطعة قامشلو في إقليم الجزيرة، ومدينة الحسكة وناحية الدرباسية التابعتان لمقاطعة الحسكة في إقليم الجزيرة، ومدينة كوباني في إقليم الفرات، ومدن منبج والرقة ودير الزور، بمشاركة حشود الأهالي من جميع مكونات المنطقة.

وحمل المشاركين في المظاهرات صور القائد عبد الله أوجلان، وصور الشهداء، وأعلام حركة المجتمع الديمقراطي، ويافطات كتب عليها شعار المظاهرات "بوحدة الشعوب سنهزم هجمات الفاشية التركية ونطلق سراح القائد عبد الله أوجلان"، ويافطات أخرى حملت "ندين الصمت الدولي حيال الهجمات التركية"، ويافطات تطالب بالحظر الجوي على شمال وشرق سوريا.

فيما ستنطلق في الساعة 12:00 مظاهرة أخرى في حلب، كما ستخرج في الساعة 15.30 مظاهرة أخرى في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء تنتهي بها خيمة الاعتصام المنصوبة هناك.

(س ر)

ANHA