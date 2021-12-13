انطلاق مسيرة راجلة لشبيبة شمال وشرق سوريا من قامشلو باتجاه معبر سيمالكا

وانطلق أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية، وعضوات اتحاد المرأة الشابة، في مسيرة راجلة ستستمر لثلاثة أيام، انطلاقاً من أمام مزار الشهيد دليل ساروخان في مدينة قامشلو شمال وشرق سوريا، مروراً بنواحي تربه سبيه وجل آغا ورميلان وكركي لكي.

وتهدف المسيرة الراجلة إلى إيصال رسالة الشبيبة الداعمة لمقاومة الكريلا في مواجهة هجمات جيش الاحتلال التركي، واستنكار سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني المعادية للقضية الكردية، بالإضافة إلى مناهضة العزلة والإجراءات المفروضة على القائد أوجلان في جزيرة إمرالي.

ورفع المشاركون في المسيرة يافطات كتب عليها "حان وقت الحرية"، "الكريلا كرامتنا والانتقام وعدنا"، كما رفعوا صور القائد أوجلان وشهداء الحرية، ورددوا الشعارات التي تدين خيانة الديمقراطي الكردستاني وتواطؤه مع جيش الاحتلال التركي ضد الهجمات على قوات الكريلا.

وقبل انطلاق المسيرة من أمام مزار الشهيد دليل ساروخان، وقف المشاركون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، وبعده ألقيت كلمة من قبل الإدارية في اتحاد المرأة الشابة، ميديا أحمد، قالت فيها: "نرفض كافة الهجمات التي تشن على كردستان والعزلة المفروضة على القائد أوجلان"، وتابعت: "مسيرتنا هذه رد على مخططات العدو، وتأكيد على تصعيد النضال في وجه الهجمات ولنبيّن أنهم لن يتمكنوا من كسر إرادتنا وعزيمتنا المستمدة من مقاومة قوات الكريلا".

وأكدت ميديا على دعمهم لمقاومة الكريلا حتى تحقيق النصر في أرجاء كردستان.

هذا ومن المقرر أن تصل المسيرة الراجلة اليوم إلى ناحية تربه سبيه، لتنطلق صباح الغد نحو ناحية كركي لكي التابعة لمقاطعة قامشلو.

وفي السياق ذاته، تستمر فعاليات خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا الحدودي في يومها الـ 70 على التوالي، والتي دعا إليها مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، في الـ5 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، وذلك تنديداً بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني المتواطئ مع المحتل التركي في شن الهجمات على الكرد، والمطالبة بتسليم جثامين شهداء الكريلا.

يشار إلى أن الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة ينظمان مسيرات راجلة طويلة بشكل متواصل في مسعى منهم لإيصال صوت الشبيبة في شمال وشرق سوريا إلى كافة العالم.

(كروب/آ)

ANHA