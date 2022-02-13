انطلاق مسيرة الشبيبة الراجلة في كوباني تنديداً بالمؤامرة ضد القائد أوجلان

انطلقت المسيرة الراجلة التي نظمتها حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات، من مفرق قرية روفي جنوب مدينة كوباني باتجاه بلدة تل غزال.

وقبل البدء بالمسيرة، ألقت حركة الشبيبة بياناً إلى الرأي العام، نددت فيه بالمؤامرة الدولية على القائد أوجلان، والتي بدأت عام 1998 بالضغط عليه للخروج من سوريا، ومن ثم تعاون أنظمة دولية عدة مع دولة الاحتلال التركي في اختطافه عام 1999.

وندد البيان الذي ألقاه الرئيس المشترك لحركة الشبيبة الثورية السورية، محمد محمود، بتساهل من يدّعون الدفاع عن الشعوب المظلومة، مع دولة الاحتلال التركي، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة وروسيا، في اختطاف القائد أوجلان الذي كرس حياته للدفاع عن حرية الشعب الكردي.

وعاهدت حركة الشبيبة الثورية السورية في بيانها القائد أوجلان على تحويل كل بقعة من الأرض إلى جمر ملتهب كما حصل يوم اختطاف القائد، حتى تحريره جسدياً مهما كان الثمن.

بعدها بدأت المسيرة التي حمل فيها المشاركون صور القائد، وسط الشعارات المنددة بالمتآمرين عليه، والمطالِبة بحريته.

وسيسير الشبيبة في إقليم الفرات والثائرون من أجل حرية القائد مسافة 20 كيلو متراً، تعبيراً عن رفضهم للمؤامرة الدولية التي ما زالت مستمرة إلى اليوم، حيث يُمنع القائد أوجلان من اللقاء بمحاميه وعائلته بعد فرض عزلة عليه من قبل سلطات دولة الاحتلال التركي في سجنه بجزيرة إمرالي.

وستستمر المسيرة ثلاثة أيام، حيث من المقرر أن تنطلق المسيرة يوم غدٍ، اليوم الثاني، من مفرق بلدة تل غزال إلى مركز ناحية شيران، وفي يومها الثالث والأخير ستنطلق من مركز ناحية شيران إلى مدينة كوباني لتنضم إلى المسيرة العامة في المدينة يوم الـ 15 من شباط، وهو اليوم الذي اختطف فيه القائد قبل 23 عاماً.

(ن ك/ج)

ANHA