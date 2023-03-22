انطلاق مراسم توديع شهداء قوات سوريا الديمقراطية الـ 9

وتوجه الآلاف من أهالي شمال وشرق سوريا، إلى ملعب سردم في حي غويران بمدينة الحسكة؛ للمشاركة في مراسم 9 شهداء من قوات سوريا الديمقراطية، الذين استشهدوا في الـ 15 من آذار الجاري، إثر تحطّم مروحيتين في باشور (جنوب كردستان).

والشهداء هم: "شرفان كوباني (عبدو أحمد عبدي)، وفراشين باران (نجبير محمود حمدو)، ديدار ديرك، (حمدية سيدو سيدو)، روجنك رفعت (رفين بلال رفعت)، خبات درباسية (ريناد عزالدين علي)، دوغان عفرين (هادي حمدوش ظاهر)، هارون روج آفا، (مجيد سليمان محمد)، هوكر ديرك، (علاء عدنان حمود)، درويش ديرك (دويش أحمد عمر)".

وعلّق في الملعب صور الشهداء ورايات قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة، ووحدات مكافحة الإرهاب.

واستقبل الآلاف من الأهالي جثامين الشهداء الـ 9 التي زُينت نعوشهم بأعلام وحدات مكافحة الإرهاب وأكاليل الورود بهتافات (بالروح بالدم نفديك يا شهيد) أمام ملعب سردم، وحملوا نعوشهم على الاكتاف إلى منصة المراسم.

ويشارك في المراسم إلى جانب القوات العسكرية، عضوا القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي ونوروز أحمد، والقائد العام لـ "قوات مكافحة الإرهاب"، في محافظة السليمانية وهاب حلبجي، والرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، والرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، ووجهاء العشائر العربية والكردية، وممثلين عن الأحزاب والتنظيمات السياسية والشبابية والنسائية.

بدأت مراسم توديع شهداء قوات سوريا الديمقراطية الـ 9، بعرض عسكري مهيب من قبل رفاقهم في السلاح في قوات سوريا الديمقراطية، تم قرأت وثائق الشهداء، وسلمت لذويهم، ومن المقرر أن يتحدث بعدها القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية

(كروب/أ ب)

ANHA