انطلاق مراسم تنصيب إبراهيم رئيسي لرئاسة الجمهورية الإيرانية

ونقلاً عن الموقع الإعلامي لمكتب "حفظ ونشر آثار آية الله الخامنئي"، فإن "مراسم تنفيذ حكم سماحة قائد الثورة الإسلامية تولّي إبراهيم رئيسي رئاسة الجمهورية، تقام مع رعاية البروتكولات الصحية، وتبثّ بشكل مباشر من قنوات الإذاعة والتلفزيون وموقع القائد".

وتبدأ المراسم اعتباراً من الساعة 10:30 صباحاً (06:30 غرينتش)، ويشارك فيها إلى جانب المرشد الأعلى، رؤساء السلطات الثلاث ورئيس مجلس صيانة الدستور ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام والرئيس السابق حسن روحاني مع عدد من وزراء حكومته المنتهية ولايتها، إلى جانب عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين.

وفي هذه المراسم، يشرح وزير الداخلية مجريات الانتخابات ويقرأ نص الحكم بالمصادقة على تصويت الشعب وتنصيب رئيسي رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ثم يلقي رئيس الجمهورية كلمة، وبعد ذلك يستمع الحاضرون إلى خطاب قائد الثورة الإسلامية آية الله الخامنئي.

والخميس، سيؤدي رئيسي (60عاماً) اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى (البرلمان) الذي يهيمن عليه المحافظون، في خطوة يتبعها تقديم أسماء مرشحيه للمناصب الوزارية من أجل نيل ثقة النواب على تسميتهم.

وكان رئيسي قد نال نحو 62% من الأصوات في الدورة الأولى للانتخابات التي خاضها بغياب أي منافس جدّي بعد استبعاد ترشيحات شخصيات بارزة.

(د ع)