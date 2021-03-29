انطلاق منافسات الدوري السنوي لكرة الطائرة في الريف الجنوبي للحسكة

الدوري المنظم من قبل مكتب الشباب في حزب سوريا المستقبل، انطلق اليوم، ويضم 9 فرق من ناحية الشدادي وريفها، وسيستمر ثلاثة أيام.

تقسم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، الأولى تضم "سوريا المستقبل، والفرات، والعزاوي والزيانات"، أما الثانية فتضم "الشدادي، والرشيدية، والحريري، وجرمز جنبي وعدلة".

وجمعت مباراة الانطلاق بين فريقي سوريا المستقبل والفرات ضمن المجموعة الأولى، وانتهت بفوز الفرات 3-1.

فيما تجري القرعة لاستكمال المباريات بين الفرق الأخرى.

مسؤول مكتب الشباب لحزب سوريا المستقبل، رياض السلطان، أوضح أن الدوري انطلق بمشاركة تسعة فرق من مختلف الخطوط التي تتبع ناحية الشدادي.

ولفت السلطان إلى أنه سيتأهل الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل مركزين للدور ربع النهائي.

وشدد السلطان على أن الهدف الرئيس من إقامة الدوري هو تنمية المواهب الرياضية لدى الشباب في ناحية الشدادي وقراها، والخروج بفريق رياضي مشكّل من كافة الفرق، ويشارك باسم الشدادي على المستوى المحلي في البطولات بإقليم الجزيرة وشمال وشرق سوريا.

(ب د/هـ ن)

ANHA