وينعقد الملتقى الحواري، الذي ينظمه مجلس سوريا الديمقراطية، في صالة الشهيدة آخين ولات للثقافة والفن الكائنة في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء.

وتحضره شخصيات وممثلون عن الأحزاب السياسية في إقليم عفرين وحلب، وأعضاء الاتحادات والمؤسسات المدنية في الإقليم.

ويتناول الملتقى ثلاث محاور، الأول بعنوان "حقيقة الدولة التركية وإرهابيي هيئة تحرير الشام في الأزمة السورية".

والثاني بعنوان "انعكاسات التقارب التركي والسوري مع إرهابيي هيئة تحرير الشام على الواقع السوري".

أما الثالث فهو بعنوان "موقف الشعب السوري والمجتمع الدولي من إرهابيي هيئة تحرير الشام".

ومن المقرر أن يشارك في الملتقى القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، والرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بدران جيا كرد، عبر تطبيق الزووم.

وبدأت أعمال الملتقى بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه عرض سنفزيون حول تاريخ تشكيل "هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)"، والجرائم التي ارتكبتها خلال الأزمة السورية، وتقارباتها مع الاحتلال التركي لتنفيذ أجنداته الاحتلالية في المنطقة.

(كروب/ س ر)

ANHA