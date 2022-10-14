انطلاق مهرجان سباق الخيول الأصيلة في الرقة

وحضر المهرجان قياديون في قوات سوريا الديمقراطية ووجهاء وشيوخ العشائر وأعضاء مجلس الرقة المدني والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وأهالي المنطقة.

وأكد منظم المهرجان وعضو نادي جيش الثوار الرياضي وعضو حزب سوريا المستقبل، محمد العراج، لوكالتنا، أنه "انطلق اليوم، مهرجان سباق الخيول على مستوى سوريا وليس فقط مناطق الإدارة الذاتية، وبلغ عدد الخيول المشاركة 120 خيلاً، مقسمة على ثلاثة عشر جولة، ومعظم المشاركين من الرقة والطبقة ودير الزور والبو كمال ومنبج ومدينة دمشق".

وأضاف "سيتم تقديم هدايا وجوائز مالية للمتسابقين الحاصلين على المركز الأول والثاني والثالث".

فاز في الجولة الأولى (1200 متر)، المتسابق شدايد الثوار بالمركز الأول وإبراهيم الدندل، بالمركز الثاني أما المركز الثالث فكان من نصيب طلال البدران.

وفي الجولة الثانية، فاز بالمركز الأول غزوان سعد والثاني ليث الهفل والثالث سيق السيال.

وفي الجولة الثالثة حصل نزار الحردان على المركز الأول وعقاب الهفل على المركز الثاني ونمر الواصل على المركز الثالث.

أما في الجولة الرابعة (2200 متر) ففاز بالمركز الأول المتسابق شامخ البو سلطان، والثاني ساري الدرعان، والثالث سيف السويد.

كما فاز بالمركز الأول في الجولة الخامسة (1000متر) المتسابق سيف العيسى والثاني عواد الدحام، والثالث عقاب الحمود.

وسيستمر السباق لمسافة 3 كم حيث سيتبارى فيه متسابقون على مستوى شمال وشرق سوريا.

والجدير بالذكر أن هذا المهرجان هو أول مهرجان يقام في مدينة الرقة على هذا المستوى.

(م خ/ف)

ANHA