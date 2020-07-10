انطلاق مهرجان روج آفا السابع للثقافة والفن في قامشلو

وحضر المهرجان الذي أقيم في مركز اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان HRRK نخبة من الفنانين والشعراء والمثقفين والكتاب، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المؤسسات المدنية والهيئات في الإدارة الذاتية.

فعاليات المهرجان بدأت بالوقوف دقيقة صمت، تلتها كلمة رئيس اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان وليد بكر، حيث قال: "أبارك المهرجان السابع على جميع المثقفين والمثقفات في روج آفاي كردستان، متمنيًّا أن يُعقد المهرجان القادم في المناطق والمدن الأخرى وبالأخص المناطق التي تحتلها تركيا".

كما ألقى عدنان إبراهيم كلمة باسم هيئة الثقافة والفن في إقليم الجزيرة، أكد فيها على دور المناضل الثوري في الدفاع عن أرضه وحمايتها من كافة الهجمات والمخططات التي تحاك ضدها، كذلك الأمر بالنسبة للشعراء والفنانين والأدباء فهم: "بأقلامهم وأغانيهم الثورية يستطيعون محاربة كافة أشكال الاحتلال والعبودية والاضطهاد الذي يتم ممارسته من قبل بعض الأنظمة الحاكمة".

وعُرض في المهرجان مجموعة من الصور المرسومة بقلم الرصاص واللوحات الزيتية التي تحاكي الواقع والتراث الكردي الأصيل، بالإضافة إلى عرض مسرحي تحت اسم "لا أعلم ماذا أقول" من قبل حسن رمو وغازي سعدون، ومقطوعات موسيقية من قبل فرقة "جياي كورمينج، وفرقة سري كانيه".

والجدير بالذكر أن المهرجان سيستمر 8 أيام متواصلة.

(ي م، ه ح/ آ)

ANHA