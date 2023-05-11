انطلاق مهرجان أوركيش الثاني للموسيقى في قامشلو

بمشاركة 30 فرقة من شمال وشرق سوريا، وتحت شعار "بالحناجر المقدسة تقام الثورات" انطلق اليوم مهرجان أوركيش الثاني للموسيقى والغناء، في مدينة قامشلو.

وحضر المهرجان مثقفون وفنانون ومحبو الغناء، ونظم في قاعة محمد شيخو للثقافة والفن، التي علقت فيها صور الشهيدة هوزان مزكين والشهيد حقي قرار وصور الشهداء والقائد عبدالله أوجلان، وتراثيات مكونات المنطقة.

بعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء والترحيب بالحضور، ألقى الفنان بيكس داري، عضو حركة مزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطي، كلمة استذكر فيها الشهيدة مزكين وكافة شهداء الحركة الفنية لحركة التحرر الكردستانية.

كما بارك انطلاق المهرجان على كافة شعوب المنطقة، وعن أهمية المهرجان، قال: "تكمن أهمية المهرجان في دوره في جمع ثقافات الشعوب وتعارفها، وما يزيد من ضرورته ما تتعرض له شعوب المنطقة من هجمات الدولة الاحتلال التركي، في محاولة لإبادتها وعليه يجب علينا الاهتمام أكثر بتراثنا والحفاظ عليه."

كما تمنى النجاح والتوفيق للفرق المشاركة مبيناً دورها البارز في الحفاظ على تراث المكونات.

وأكد أن "لجنة تحكيم المهرجان تتألف من الموسيقار رشيد صوفي، والفنان دليل ميرساز، والفنان سرحد، والفنانة مزكين طاهر".

من جهتها، قالت رئيسة المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، فيفيان بحو، إن استذكار شهداء حركة الفن في هكذا مهرجانات يحمل دلالة واضحة ومهمة على فضلهم في الحفاظ على ثقافات الشعوب، ومن هذا المهرجان نؤكد، أننا سنتمسك بتراثنا وثقافتنا في ثورتنا، ثورة الثقافة والفن، في وجه الهجمات والسياسات التي تستهدف ثقافتنا."

فيما تطرق الفنان سرحد زانا عضو هيئة الثقافة والفن في إقليم الجزيرة، إلى واجب كل الفنانين في هذه المرحلة الحساسة التي تتعرض لها كردستان والشرق الأوسط قائلاً: "اليوم تشهد كردستان والمنطقة مقاومة لا مثيل لها في جبال كردستان في وجه الأنظمة وفي مقدمتها النظام التركي، وكل ذلك بفضل فكر القائد عبد الله أوجلان، ولذلك يتوجب على كل فنان نقل ملاحم البطولة تلك عبر الفن، وبذلك نصبح صوت الشعوب، وعلينا أن نجعل هذا المهرجان وسيلة لمواجهة نظام الإبادة الثقافية وسياسته."

وبعد الكلمات، عرض مقطع مصور عن حياة الشهيدة هوزان مزكين (غربت أيدن)، بالإضافة إلى رسائل مصورة للفنانين والفنانات الكرد في أجزاء كردستان الأربعة وأوروبا، بينها مقطع مصور للفنان السوري المعارض سميح شقير الذي بارك انطلاق المهرجان، وأثنى على الحركة الفنية والثقافية التي يشهدها شمال وشرق سوريا.

وانتهت فعاليات اليوم الأول، بعروض فنية وموسيقية وغنائية من قبل فرقة حركة مزوبوتاميا للثقافة والفن.

ومن المقرر أن يستمر المهرجان 7 أيام، وسيختتم بتكريم الفرق الفائزة.

(خ ع/ف)

ANHA