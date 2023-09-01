انطلاق مهرجان الطفل الثامن للفن في يومه الأول ببلدة رميلان

تحت شعار الاطفال هم الجدائل المنسوجة للحرية، انطلقت مساء اليوم فعاليات مهرجان الطفل الثامن في مقاطعة قامشلو في مركز ارم تيكران ببلدة رميلان وبمشاركة المئات من أهالي واطفال المقاطعة، والذي سيستمر لمدة ثلاثة ايام.

المهرجان بدأ بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء بعدها ألقت الإدارية في هلالا زيرين في مقاطعة قامشلو روكن محمد كلمة اشارت من خلالها الى أن إحياء هذا المهرجان جاء بفضل التضحيات الكبيرة التي قدمها شهدائنا من أجل ترسيخ الامن والسلام في المنطقة.

واضافت ان مهرجان هذا العام يتميز بمشاركة واسعة من كافة مكونات مقاطعة قامشلو من كرد وعرب وسريان "يحاول فيه أطفالنا اظهار ثقافتهم الحقيقة وتعايش المكونات معاً، وهذا ما يميز مجتمع شمال وشرق سوريا.

تلاها تقديم الفرق المشاركة عروضاً فنية، حيث قدم اطفال فرقة مدرسة نويلا من قامشلو فقرات غنائية وموسيقية من الفلكلور . فيما قدمت فرقة أطفال شلير من قامشلو عرضاً مسرحياً، وقدمت فرقة أطفال المكون السرياني من ناحية تربه سبيه عروض للدبكة الفلكلورية فيما شاركت فرقة اصالة البادية من تل حميس بعرض موسثقي.

واستمر المهرجان الثامن للطفل بتقديم فرقة رسن من كوجرات عروضاً للدبكة، وفرقة باور من ناحية تربه سبيه اغاني موسيقيا وفرقتي فراشين من بلدة رميلان وبراعم الطفولة من تل كوجر عروضاً مسرحية، كما قدم فرقة أطفال كوجرات عرضاً موسيقياً وفرقة دجلة والفرات من مخيم نوروز عروضاً للدبكة.

(كروب/ك)