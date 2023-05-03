انطلاق مهرجان الربيع الأول لطلاب جامعة روج آفا

ونظمت جامعة روج آفا مهرجان الربيع الأول يشارك فيه طلاب الجامعة. وتضمنت فعاليات اليوم الأول 5 نشاطات رياضية ومسابقة ثقافية.

وشارك في فعاليات اليوم الأول طلاب الجامعة وذووهم بالإضافة إلى المعلمين والكادر الإداري في الجامعة. وأقيمت الفعاليات في حديقة جامعة روج آفا في مدينة قامشلو.

عضوة مجلس الطلبة جاندا خليل ألقت كلمة نوهت فيها إلى أن الفئة الشابة تعاني ظروفاً صعبة جراء سياسات الصهر التي تتبعها القوى السلطوية. مما أبعد الطلاب عن هويتهم وثقافتهم. والآن بعد تحرير المنطقة وتأسيس الجامعة فإن تنظيم مثل هذه النشاطات يساهم في إعادة الفئة الشابة والطلاب إلى حقيقتهم.

جاندا خليل أشارت إلى الهدف الأساسي من إقامة مهرجان الربيع الأول، وقالت: "بعد انتهاء الطلاب من تقديم الامتحانات، أردنا إقامة هذا المهرجان ليتيح للطلاب فرصة للراحة".

برنامج المهرجان

وبحسب اللجنة التحضيرية فإن المهرجان يستمر من 3 إلى 5 أيار الجاري، وتشمل فعاليات اليوم الأول إقامة نشاطات رياضية ومسابقة ثقافية. أما في اليوم الثاني فتقام نشاطات فنية موسيقية وقراءات شعرية وزيارة أماكن سكن الطلاب. وفي اليوم الثالث ستقام مسابقة إعداد الطعام بين الطلاب، كما سيتم توزيع الجزائز على الطلاب الفائزين في المسابقات.

وتم تشكيل لجنة تضم أعضاء من إدارة مجلس الطلاب وأعضاء الجامعة لتحكيم المسابقات التي تقام خلال المهرجان.

وتتوزع مساكن طلاب جامعة روج آفا في مدينة الحسكة وبلدة رميلان ومدينة قامشلو، حيث من المقرر أن يشارك 75 طالباً وطالبة في المهرجان.

(ك)

ANHA