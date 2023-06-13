انطلاق مهرجان القصة الكردية الثامن في قامشلو

وحضر اليوم الأول من المهرجان، الذي انطلق مساء اليوم تحت عنوان"Çîrok Landika Dayika Kurd e" (القصة مهد الأم الكردية)، في حديقة القراءة في حي الغربي من المدينة، مجموعة من المثقفين والأدباء ومهتمون بالأدب الكردي من إقليم الجزيرة.

وانطلقت فعاليات المهرجان بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكراماً لأرواح الشهداء، تلتها فقرة موسيقية. لتستمر فعاليات اليوم الأول، بقراءة ثلاث قصص باللغة الكردية قرأها كل من عمران يونس، وناز علي ومحمد باقي محمد، تلتها مسابقة ثقافية.

ويستمر المهرجان على مدار 5 أيام متتالية، ويتضمن قراءات قصصية، ونشاطات منوعة منها؛ فقرات موسيقية ومسابقات ثقافية، على أن ينتهي في الـ 17 من هذا الشهر للإعلان عن القصص الفائزة بالجوائز الثلاثة الأولى.

(خ ع)

ANHA