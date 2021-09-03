أطلقت الجمعية الثقافية الآشورية في سوريا ، برعاية لجنة الثقافة والفن في إقليم الجزيرة، مهرجان ماردوثو الأول في قاعة السلام بمدينة قامشلو.

وحضر المهرجان العشرات من المجتمع السرياني، وممثلون عن الإدارة الذاتية، وحزب الاتحاد السرياني، واتحاد المرأة السريانية، وتجمع المرأة السريانية، والمجلس العسكري السرياني.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، بدأ المهرجان بموسيقى فرقة الجمعية الثقافية السريانية في سوريا، ورحبت بعدها هنا سومي عضوة مجلس إدارة الجمعية الثقافية السريانية في سوريا بالمشاركين وشكرت هيئة الثقافة والفن في إقليم الجزيرة لدعم تنظيم هكذا مهرجانات.

وأشارت هنا أن عبر هكذا مهرجانات يمكنهم الحفاظ على ثقافتهم وإحياءها، وكذلك التعريف بالثقافة والفنن السرياني لكافة المكونات أخرى.

ثم قامت الفرق المشاركة وهي كل من "فرقة يرسوزا وبرمايا وإنانا ولاميتا" عروض من الرقص والدبكات الفلكلورية من التراث السرياني.

كما افتتح خلال المهرجان معرض للتراث والفلكلور السرياني.

ومن المزمع أن تستمر عروض المهرجان حتى الخامس من الشهر الجاري، وسيستمر المهرجان غدا بمشارة فرق للشعر والغناء والموسيقا والقصص الخاصة بالمجتمع السرياني.

يذكر أن هذا المهرجان سيتم تنظيمه من الآن وساعدا بشكل سنوي.

(س بل)

ANHA