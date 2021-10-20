وبدأت في العاصمة الروسية، موسكو، اليوم الأربعاء، جولة جديدة من المحادثات الأفغانية في ما يعرف بـ"بصيغة موسكو"، والتي ستستمر 4 أيام.

ويعتبر هذا اللقاء الأول ضمن "صيغة موسكو" بعد سيطرة "طالبان" على السلطة في أفغانستان في أغسطس الماضي.

ووصل الوفد الممثل لحكومة "طالبان" اليوم الأربعاء إلى موسكو للمشاركة في المحادثات التي من المقرر أن يشارك فيها أيضا ممثلون عن روسيا وإيران وباكستان والصين والهند.

ويضم الوفد الأفغاني، وزير الاقتصاد، قاري دين محمد حنيف، ووزير الإعلام، خير الله خيرخواه، ووزير الخارجية، السيد متقي، ووزير التجارة، السيد نور الدين، وعمدة كابول، السيد عبد الرشيد، كما سيشارك في المحادثات مسؤولون من عشر دول بينها الصين وباكستان، بحسب شبكة روسيا اليوم.

ويعبر مسؤولون روس كبار بينهم بوتين عن قلق بشأن الأمن منذ سيطرة طالبان على السلطة في أفغانستان وانسحاب القوات الأجنبية بعد تواجد استمر حوالي 20 عاماً.

وحذر الرئيس الروسي الأسبوع الماضي من أن حوالي ألفي داعشي تدفقوا الى شمال أفغانستان مشيراً الى أن قادتهم يخططون لإرسالهم إلى دول آسيا الوسطى المجاورة للتنقل كلاجئين.

وقال لافروف أن "الاعتراف الرسمي لا يجري بحثه وقد تم إعلان ذلك" لكنه لفت إلى أن روسيا وعلى غرار دول أخرى في المنطقة تبقى على اتصالات مع الحركة.

هذا واستضافت موسكو مؤتمراً دولياً بشأن أفغانستان في مارس/آذار الماضي، أصدرت خلاله روسيا والولايات المتحدة والصين وباكستان بياناً مشتركاً يدعو الأطراف الأفغانية المتحاربة آنذاك إلى التوصل إلى اتفاق سلام وكبح العنف.

(د ع)