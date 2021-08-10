انطلاق مفاوضات بين الحكومة الأفغانية وطالبان اليوم في الدوحة

وقال مصدر في وزارة السلام الأفغانية إن جولة جديدة من المفاوضات بين ممثلين عن الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان" ستنطلق اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة .

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المصدر ذاته أنه من المقرر أن تستمر المفاوضات ثلاثة أيام.

وتتزامن هذه المفاوضات مع احتدام المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية وعناصر حركة طالبان، التي تسعى لتوسيع سيطرتها على مدن البلاد.

هذا وأعلنت الخارجية الأميركية في بيان، مساء أمس، "سيتوجه السفير خليل زاد إلى الدوحة للمساعدة في صياغة استجابة دولية مشتركة للوضع المتدهور بسرعة في أفغانستان"، بحسب ما أفادته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضافت أنه "سيحض طالبان على وقف هجومها العسكري والتفاوض على اتفاق سياسي، وهو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والتنمية في أفغانستان".

في حين باتت الحركة تسيطر على ست من عواصم الولايات الأفغانية البالغ عددها 34، بعدما استولت السبت على شبرغان معقل زعيم الحرب عبد الرشيد دوستم على مسافة حوالي 50 كيلومتراً شمال ساري بول، والجمعة سيطرة على زرنج عاصمة ولاية نيمروز البعيدة جنوب غرب البلاد عند الحدود مع إيران.

فيما أعلن عناصر طالبان أنهم هاجموا مزار الشريف أكبر مدن شمال أفغانستان وعاصمة ولاية بلخ، إلا أن السكان والمسؤولين قالوا إنهم لم يصلوا إليها بعد.

وقالت الشرطة في ولاية بلخ إن أقرب موقع شهد معارك يبعد 30 كيلومتراً على الأقل منها، متهمة طالبان بأنها تستخدم "الدعاية لترويع السكان".

وقال مرويس ستانيكزاي الناطق باسم وزارة الداخلية، في رسالة إلى وسائل الإعلام إن "العدو يتحرك الآن باتجاه مزار الشريف لكن لحسن الحظ أحزمة الأمان (حول المدينة) قوية وتم صد العدو".

وأفادت اليونيسف، الإثنين، بمقتل عشرين طفلاً على الأقل، وإصابة 130 خلال الأيام الثلاثة الأخيرة في ولاية قندهار وحدها جراء المعارك التي يخوضها الطرفان.

(ل د)