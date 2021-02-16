انطلاق مباحثات آستانا وأمريكا ترفض المشاركة

وانطلقت، اليوم الثلاثاء، في مدينة سوتشي الروسية، أعمال الجولة الـ 15 من مباحثات صيغة "آستانا"، بمشاركة ما تسمى بالدول الضامنة(روسيا، وإيران، وتركيا)، بهدف مناقشة تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية والإنسانية في سوريا.

وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية، ألكسندر لافرينتييف في مؤتمر صحفي عقده على هامش المؤتمر: "أرسلنا دعوة إلى شركائنا الأميركيين للمشاركة في مباحثات آستانا لكن للأسف تم رفضها".

وأضاف لافرينتييف: "مع ذلك، تمكّنا من التحضير لعقد هذا الاجتماع الآن، في فبراير/شباط، لقد وصلت وفود من تركيا ومن إيران ووفد من المعارضة السورية والحكومة السورية".

ونوّه لافرينتييف إلى أن وفدًا أمميًّا برئاسة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسن وصل إلى سوتشي، كما وصلت وفود من (مكتب) المفوضية العليا لشؤون اللاّجئين واللّجنة الدولية للصليب الأحمر، ووصل مراقبون من الأردن والعراق ولبنان.

وحول الأهداف التي تسعى المباحثات إلى تحقيقها في الاجتماع، قال لافرينتييف "أولًا وقبل كل شيء، نحتاج إلى تلخيص النتائج، ومعرفة أين نحن الآن، وتحديد المعايير الحقيقية(لعملية التسوية)، والبدء بتنفيذها".

وتجري المحادثات التي تستمر لمدة يومين بمشاركة أممية وعربية مثل لبنان، والأردن، والعراق بصفة مراقبين، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا(غير بيدرسون).

هذا ولم تقدم جولات آستانا الـ 14 والتي عقدت على مدار أربع سنوات أي حلول للسوريين، حيث فشلت ما تسمى اللجنة الدستورية خلال 5 جلسات في تحقيق أي نتائج، وذلك بسبب تضارب مصالح "الضامنين، كما أن مسار آستانا لم يحقق أيًّا من وعوده التي كان يطلقها في البيانات الختامية لكل جولة، وأبرزها "خفض التصعيد" الذي أقرّ في الجولة الرابعة، وإطلاق سراح المعتقلين.

(ش ع)