انطلاق حملة مساعدة في السليمانية لمساعدة ضحايا الزلازل

انطلقت في السليمانية بجنوب كردستان حملة مساعدة؛ لضحايا الزلازل في شمال وشرق سوريا وشمال وشرق كردستان، ودعا قائممقام مدينة السليمانية الجميع للانضمام إلى الحملة.

وأعلن قائممقام مدينة السليمانية، آوات محمد، في بيان له أنه "بهدف مساعدة ضحايا الزلازل في تركيا وسوريا وإيران، انطلقت اليوم حملة؛ لجمع المساعدات في السليمانية".

وأضاف: "السليمانية تقود هذه الحملة، ونحن نشاركهم آلامهم، وندعو المواطنين والمستثمرين للانضمام إلى هذه الحملة ومساعدتهم في تقليل مخاطر الزلزال".

وانطلقت حملة المساعدات في مبنى متحف "أمنى سوركا" الوطني وسط مدينة السليمانية.

(م ش)