انطلاق حملة لملاحقة فلول داعش في مناطق سيطرة قوات حكومة دمشق

وانطلقت الحملة التي تستهدف مرتزقة داعش من منطقة "البنجة" وصولًا إلى منطقة فيضة "ابن موينع".

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن حشودات عسكرية كبيرة وصلت إلى المنطقة منذ يوم أمس، مؤلفة من عشرات الجنود والعربات المصفحة قبل البدء بحملة التمشيط والتي انطلقت بغطاء جوي روسي.

هذا وشنت المقاتلات الحربية الروسية غارات مكثفة على المنطقة وغارات أخرى على منطقة جبل البشري في ريف دير الزور عند الحدود الإدارية مع الرقة.

وعلى صعيد متصل، تناوبت 6 مقاتلات روسية على استهداف مواقع يتحصن بها مرتزقة داعش في البادية السورية عند مثلث حماة – حلب – الرقة، واستهدفت الطائرات الروسية بنحو 15 ضربة جوية مواقع المرتزقة في البادية.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، في الـ 26 من آذار/ مارس الحالي، إلى أن 7 عناصر من قوات حكومة دمشق قُتلوا، وجرح 3 آخرين، بهجوم لمرتزقة داعش استهدف مواقع الأولى في بادية عقيربات بريف حماة الشرقي.

(د ع)