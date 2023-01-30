انطلاق حملة التواقيع للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد أوجلان في كوباني ومنبج

بدأت حملة جمع التواقيع في مدينة كوباني من قبل لجنة تضم ممثلي المؤسسات والكومينات.

وستخرج اللجنة يومياً في تمام الساعة 12 ظهراً، لتجوب أحياء المدينة؛ لجمع تواقيع الأهالي.

وفي مدينة منبج، تشرف أكاديميات المجتمع الديمقراطي في المدينة على الحملة.

عن ذلك، قال المسؤول عن الحملة بحي الشهيد خبات في مدينة كوباني، خالد محمود: "هدفنا؛ جمع تواقيع الأهالي وتقديمها للجهات الحقوقية المسؤولة عن حقوق المعتقلين، لنثبت لها أن الملايين تقف خلف القائد وتناضل من أجل حريته الجسدية".

وطالب محمود، الأهالي بالانضمام للحملة لجمع أكبر قدر من التواقيع قبل 14 من شهر شباط المقبل، وقال: "اليوم يقع على كاهل كل فرد السعي؛ لرفع العزلة المفروضة على القائد، وتحقيق حريته الجسدية".

ومن المقرر أن تستمر الحملة لغاية 15 شباط المقبل، حيث يصادف الذكرى السنوية 24 لاختطاف القائد عبد الله أوجلان في عام 1999 بعد مؤامرة دولية.

(ن ك/د)

ANHA