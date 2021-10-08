انطلاق حملة الهاشتاغ من أجل حرية أوجلان وحصدت أرقام قياسية خلال عدة ساعات

انطلقت اليوم حملة الهاشتاغ من أجل الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان على جميع منصات الوسائط الرقمية.
خبر 2021-10-08T23:59:00 مركز الأخبار

بدأت حملة الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان ، التي أعلنها مجلس الإعلام الرقمي في كردستان، بعلامة الهاشتاغ #FreedomForOcalanNow  على جميع منصات الوسائط الرقمية.

وقال مجلس الإعلام الرقمي في كردستان ، في بيان له صباح اليوم ، "ندعو جميع أفراد شعبنا وأصدقائنا إلى المشاركة بنشاط في الحملة من أجل إطلاق سراح السيد عبد الله أوجلان".

ودعت النساء والسياسيون والمفكرون والأكاديميون والكتاب والصحفيون ، الذين شاركوا الهاشتاغ #FreedomForOcalanNow  على حساباتهم على وسائل الإعلام الرقمية ، إلى الحرية الجسدية للقائد أوجلان.

هذا وبحسب الإحصائية الأخيرة من مساء اليوم الجمعة فقد وصل عدد الهاشتاك إلى أكثر من 120 ألف خلال أقل من 8 ساعات من إطلاقها، ولازال وستستمر الحملة حتى 10 أكتوبر الجاري، ومن المتوقع أن يشارك فيها مليون شخص.

(ل)

ANHA


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