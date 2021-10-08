انطلاق حملة الهاشتاغ من أجل حرية أوجلان وحصدت أرقام قياسية خلال عدة ساعات

بدأت حملة الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان ، التي أعلنها مجلس الإعلام الرقمي في كردستان، بعلامة الهاشتاغ #FreedomForOcalanNow على جميع منصات الوسائط الرقمية.

وقال مجلس الإعلام الرقمي في كردستان ، في بيان له صباح اليوم ، "ندعو جميع أفراد شعبنا وأصدقائنا إلى المشاركة بنشاط في الحملة من أجل إطلاق سراح السيد عبد الله أوجلان".

ودعت النساء والسياسيون والمفكرون والأكاديميون والكتاب والصحفيون ، الذين شاركوا الهاشتاغ #FreedomForOcalanNow على حساباتهم على وسائل الإعلام الرقمية ، إلى الحرية الجسدية للقائد أوجلان.

هذا وبحسب الإحصائية الأخيرة من مساء اليوم الجمعة فقد وصل عدد الهاشتاك إلى أكثر من 120 ألف خلال أقل من 8 ساعات من إطلاقها، ولازال وستستمر الحملة حتى 10 أكتوبر الجاري، ومن المتوقع أن يشارك فيها مليون شخص.

(ل)

ANHA