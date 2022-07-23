وكانت أحزاب وقوى سياسية في شمال وشرق سوريا، طالبت التحالف الدولي لمحاربة داعش والاتحاد الروسي في 28 حزيران الماضي بفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا لمنع الجرائم التركية، داعية الشعب في الداخل بحملات ضغط لمحاسبة تركيا.

وفي 16 تموز الجاري اصدرت الأحزاب والقوى السياسية بياناً اعلنت من خلاله موعد اطلاق الهاشتاغ، والذي يصادف اليوم بدءاً من الساعة 19،00 حسب توقيت بروكسل ، وحسب توقيت آمد الساعة 20،00.

ويرفق الناشطون ومتداولو هاشتاغ NoFlyZone4Rojava# منشوراتهم وتغريداتهم بعبارات مثل " من حقنا أن نحظى بسماء أمنة، بعيداً عن المسيرات التي ترسلها تركيا يومياً" ، " حظر الطيران التركي من التحليق في سماء شمال وشرق سوريا يعني إيقاف المجازر التركية، الإبادة العرقية، النزوح والهجرة، التغير الديموغرافي، ويعني منح مستقبلاً مشرقاً للأطفال"." منع لحظر الطيران فوق أجواء شمال وشرق سوريا".

كما ويرفق مع الهاشتاغ صور لمجازر الاحتلال التركي، إضافة لصور الشهيدات القيادات الثلاث من وحدات حماية المرأة وقوات سوريا الديمقراطية ، جيان تولهلدان وروج خابور وبارين بوطان، اللواتي استشهدن في قصف لطائرة مسيرة تركيا لسيارة على طريق قامشلو- تربه سبيه يوم أمس الجمعة 22 تموز الجاري.

وحصد " الهاشتاغ" في الساعة الأولى من انطلاقه آلاف المشاركات، بينما تتزايد أعداد المشاركين بنشره على مختلف منصات التواصل الرقمي.

(سـ)

ANHA