انطلقت اليوم الأحد، فعالية المكتبة الجوالة في ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو بإقليم الجزيرة، وهي عبارة عن باص مزّين بصور القائد عبد الله أوجلان، وأعلام حزب العمال الكردستاني، بالإضافة إلى يافطات كتب عليها "بديناميكية الشباب سنكسر نظام إمرالي، ونعيش مع القائد آبو بحرية"، "حان وقت الحرية"، " الآن، الحرية للقائد آبو"، "حرية القائد أوجلان هي حرية الشعوب".

وتضم المكتبة مرافعات القائد عبد الله أوجلان وتحليلاته. وخلال جولته انطلقت المكتبة الجوالة في أرجاء ناحية عامودا، لينضم إليه أهالي الناحية بسياراتهم، ويتوقف الموكب أمام مركز حركة الشبيبة الثورية السورية في الناحية.

وهناك تحدث عضو حركة الشبيبة الثورية السورية، نيشان هركول، مشيراً إلى العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وأكد السير على نهج القائد حتى النهاية.

وبيّن نيشان هركول هدف المكتبة الجوالة، وقال: "نصبو من خلال هذه الفعالية إلى نقل مؤلفات القائد آبو إلى جميع مكونات إقليم الجزيرة، ومن جهة ثانية، سنقوم بجمع التواقيع لإزالة اسم حزب العمال الكردستاني PKKمن "قائمة الإرهاب"".

من جانبها، أعربت الرئيسة المشتركة لمجلس حزب الاتحاد الديمقراطي، منور خالد، عن تضامنها مع فعالية حركة الشبيبة الثورية السورية.

ليتم بعدها جمع التواقيع لإزالة اسم PKKمن "قائمة الإرهاب"، واقتناء الأهالي مؤلفات القائد عبد الله أوجلان.

هذا، ومن المقرر أن تستمر فعالية المكتبة الجوالة حتى الـ 24 من كانون الثاني الجاري، وتتنقل بين جميع مدن ونواحي إقليم الجزيرة، فيما من المزمع أن تستمر يوم غد الإثنين في مدينة قامشلو.

(س ب/ س ر)

ANHA