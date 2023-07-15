انطلاق فعالية اعتصام في حلب تضامناً مع القائد عبدالله أوجلان

ضمن سلسلة الفعاليات التي تُقام تنديداً برسالة التهديد التي سربت للقائد عبد الله أوجلان، نصب مؤتمر ستار بالتنسيق مع حزب الاتحاد الديمقراطي خيمة اعتصام تحت شعار "بروح مقاومة إمرالي.. سنرفع وتيرة النضال. سنحطم التجريد وسندحر الاحتلال لضمان حرية القائد آبو".

ونُصِبت الخيمة في ساحة الجبانات الواقعة في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، وتوافد إليها أعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية.

وبدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، تلتها كلمة الإداري في المجلس العام في حزب الاتحاد الديمقراطي، مصطفى حمو أشار فيها إلى قدسية تاريخ 14 تموز قائلاً: "شرارة الثورة انطلقت من مقاومة السجون، فهم من أناروا درب الحرية أمامنا".

وعاهد حمو على تصعيد وتيرة النضال قائلاً: "حرية الشعوب متعلقة بحرية القائد عبد الله أوجلان، وعلينا أن نقاوم على هذا الأساس، ونضع حرية القائد في قائمة أولوياتنا، بالسير على فكره وفلسفته".

كما ألقت عضوة منسقية مؤتمر ستار روشين موسى كلمة قالت فيها: "مؤخراً وصلت رسالة تهديد لقائدنا، إنها الدولة التركية مرة أخرى تسعى إلى إبعاد القائد عن شعبه وقضيته".

وأضافت روشين: "فعاليتنا لن تتوقف وستستمر حتى نحقق ما نصبو إليه بتحقيق حرية القائد الجسدية ".

أما عضو المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، بدران حمو فقال: "تستمر الدولة التركية بارتكاب الانتهاكات بحق القائد عبد الله أوجلان، من خلال منع محامي القائد من اللقاء به منذ 28 شهراً، ونجم عن ذلك انقطاع أخبار القائد".

وأضاف: "تريد الدولة التركية بذلك، فصل القائد عن شعبه وقضيته وحركته، وفي مرحلة جديدة وأسلوب مختلف بعثت رسالة تهديد له، تركيا لا تتخذ هذه القرارات لوحدها ولا تجرؤ على فعلها، القوى العالمية تدعمها ".

وختم بدران حديثه بالقول: "إننا نمر بمرحلة تاريخية وأحرزنا التقدم، وعلينا الاستمرار على هذا النحو لكي نحقق حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية".

بدورها أكدت الإدارية في مجلس التدريب في حي الشهيد روبار قامشلو زلوخ شيخوعلى "تصعيد النضال فكراً وجسداً، وعدم التراجع مهما اشتدت الصعاب، إنما التقدم نحو النصر فقط دون استسلام، حتى نيل حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية".

ومن ثم عُرِض سنفزيون حول مقاومة القائد في معتقل إمرالي.

وانتهت الفعالية بترديد شعارات "لا حياة بدون القائد".

ومن المقرر أن تستمر الفعالية حتى تاريخ 17 تموز الجاري.

(ن ش/ك)