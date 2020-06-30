انطلاق فعاليّات الأسبوع الثّقافيّ في مقاطعة الشّهباء

بدأت اليوم فعاليات الأسبوع الثقافي لحركة الهلال الذهبي في يومها الأول، وذلك في صالة ميتان بناحية أحداث بمقاطعة الشهباء، تزامناً مع الذكرى السنوية الـ 24 لاستشهاد المناضلة زينب كتاجي (زيلان).

وحضر حفل الافتتاح المئات من مهجّري مقاطعة الشهباء وممثّلين عن مؤسسات الإدارة الذاتية ومؤسسات المجتمع المدني.

بعد الوقوف دقيقة صمت ألقت الإدارية في حركة الهلال الذهبي مزكين جولاق كلمة قالت فيها إنّ الهدف من إطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي هو إبراز ثقافة المنطقة "لأنّ الثقافة هي هوية الشعوب، فإذا اردتم معرفة مجتمع ما عليكم معرفة ثقافة ذاك المجتمع، ونحن النساء نريد إحياء ثقافة الكرد والثقافة العفرينية ونشرها بين الشعوب والمجتمعات من خلال هذه الفعالية".

تلاها ألقت كلمة باسم مؤتمر ستار ألقتها العضوة مريم جندو والتي استذكرت الشهيدة زيلان وتطرّقت إلى مسيرتها النضالية.

وتضمّن حفل الافتتاح تقديم فقرات فنّية وقصائد شعرية، منها قصيدة شعرية باسم "زيلان" ألقتها عضوة حركة الهلال الذهبي أمل عمر. كما قدّمت فرقة الشهيدة بارين عرضاً فنّياً تضمّن نبذة عن سيرة حياة الشهيدة زينب كناجي (زيلان).

واستمرّت فعاليات الأسبوع الثقافي بتقديم عروض غنائية قدّمتها فرقتا الشهيدة هيفا والشهيدة برجم التابعتان لحركة الهلال الذهبي.

وانتهت فعاليات اليوم الأول بترديد الشعارات التي تمجّد الشهداء، وتحيّي القائد عبد الله أوجلان.

ويذكر بأنّ حركة الهلال الذهبي تنظّم فعاليات الأسبوع الثقافي في كل عام منذ تأسيسها، ومن المقرّر أن تستمر الفعاليات أسبوعاً كاملاً تعرض فيه فعاليات مختلفة في عدد من نواحي الشهباء وعفرين. وتستمر فعاليات الأسبوع الثقافي غداً في مخيم العودة بناحية شيراوا بمقاطعة عفرين المحتلة.

(كروب/ك)