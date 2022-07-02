انطلاق فعاليات  اليوم الأول للأسبوع الثقافي في ناحية الدرباسية

وتجمع العشرات من أهالي ناحية الدرباسية وأعضاء مركز الثقافة والفن في الناحية، في مركز الثقافة والفن في ناحية الدرباسية، للبدء بفعاليات اليوم الأول من الأسبوع الثقافي في الناحية، والتي تضم عدة فعاليات فنية وثقافية وفلكلورية.

وبدأ اليوم الأول من الأسبوع الثقافي في الناحية بعرض العديد من الكتب باللغة العربية والكردية، وعرض رسومات وآلات تراثية والزي الكردي الفلكلوري.

الرئيس المشترك لمركز الثقافة والفن في ناحية الدرباسية، وعضو اللجنة التحضيرية سلمان إبراهيم تحدث لوكالتنا عن الهدف من هذه الفعالية وبرنامجهم، وأشار إلى أن تنظيم الأسبوع الثقافي هو لإعادة إحياء ثقافة وفلكلور المنطقة.

وحول برنامجهم ذكر إبراهيم:" ستنظم فعاليات في بلدتي القرماني والسيكر التابعتين لناحية الدرباسية أيضاً ، ستتضمن فعاليات غنائية وثقافية، وعرض الزي الكردي الفلكلوري، إضافة إلى عرض العديد من الكتب باللغتين الكردية والعربية، وإعطائها مجاناً لمن يرغب بقراءتها".

هذا وسيستمر الأسبوع الثقافي في ناحية الدرباسية والبلدات التابعة ، من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة التاسعة مساءً من كل يوم، بالتنسيق مع الفرق المسرحية في مركز خابور للثقافة والفن في مدينة الحسكة.

( آ ح/سـ)

ANHA