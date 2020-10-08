انطلاق فعاليات ندوة حوارية حول القائد أوجلان في كوباني

ويحضر الندوة التي تُعقد في منتزه "روني وار" في مدينة كوباني 130 شخصية من فعاليات المجتمع المدني، أعضاء وإداريين في مؤسسات الإدارة الذاتية ووجهاء العشائر من منبج، صرين وعين عيسى.

وبدأت فعاليات الندوة، صباح اليوم، بالوقوف دقيقة صمت استذكارًا لأرواح الشهداء، تلاها إلقاء كلمة من قبل الرئيس المشترك لهيئة الداخلية في إقليم الفرات بوزان خليل تطرق فيها إلى أهمية السير على نهج القائد عبد الله أوجلان، وإفشال المؤامرة الدولية عبر مقاومة الشعب الكردي وإصراره على تحرير أوجلان والمناطق المحتلة من خلال مشروع الأمة الديمقراطية.

وتتناول الندوة الحوارية فقرات عدة سيتم النقاش حولها، الفقرة الأولى هي: حقيقة القائد في حل المشاكل الكردية، وتتناول الأفكار الرئيسية الآتية؛ أنه "لا يمكن لا يمكن حل المشكلة الكردية بدون حرية القائد عبد الله أوجلان، والرد على المؤامرة الدولية، انتهاج خط القائد عبد الله أوجلان".

بينما تناقش الفقرة الثانية "حقيقة القائد وحل مشكلة الشرق الأوسط، وتتضمن الأفكار الرئيسة الآتية؛ مشكلات الشرق الأوسط تنحل عبر الأمة الديمقراطية، حماية الشرق الأوسط".

والفقرة الثالثة هي: "كبديل للحضارة الرأسمالية مشروع الحضارة الديمقراطية وتتضمن الأفكار الرئيسة الآتية؛ الأمة الديمقراطية، البيئة".

والفقرة الرابعة والأخيرة هي: "لحل المشكلات التاريخية والحديثة انتهاج خط القائد عبد الله أوجلان، وتتضمن النقاش على مفاهيم: الدولة والسلطة، الديمقراطية، المرأة، البيئة، الإدارة الديمقراطية والديمقراطية المباشرة".

وتُقرأ محاضرة كبتها أحد المشاركين في الندوة في بداية كل فقرة، ليتناقش بعدها الحضور على محاور الفقرة قبل الانتقال إلى الفقرات الأخرى.

ومن المقرر أن تستمر الندوة حتى الساعة الرابعة عصرًا حسبما خططت اللجنة التحضيرية.

ويأتي تنظيم هذه الندوة قبل يوم واحد من حلول الذكرى السنوية لبدء المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان عام 1998، والتي أدت إلى اعتقاله عام 1998 في العاصمة الكينية نيروبي.

(م ع- ن ك/ج)

ANHA