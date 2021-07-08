انطلاق فعاليات منتدى KNK-ROJAVA الحواري حول مخاطر الاحتلال التركي

ويحضر فعاليات المنتدى الحواري المنظم من قبل المؤتمر القومي الكردستاني- روج آفا، معظم الأحزاب الكردية في روج آفا وشمال وشرق سوريا، بالإضافة للتنظيمات الاجتماعية والمدنية والنسائية والشبابية.

ومن بين الحضور أيضاً محمد حاج أيوب من الهيئة الاستشارية للحزب الديمقراطي الكردستاني- سوريا PDK-S، وضيوف من مناطق الشهباء، وكوباني وحلب.

وبحسب اللجنة التحضيرية للمنتدى تم توجيه الدعوة لجميع الأحزاب الكردية في روج آفا وشمال وشرق سوريا، وكافة النقابات والاتحادات والجمعيات الثقافية، ومنظمات المجتمع المدني، ورجال الدين والشخصيات الوطنية، ووجهاء العشائر الكردية، ومجلس الأعيان.

ويتألف المنتدى من محورين رئيسيين: الأول (مخاطر الاحتلال التركي على كردستان تاريخياً)، ويلقيه المحاضران الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردي السوري P.D.K.S، جمال شيخ باقي، والعضوة الإدارية في الهيئة التنفيذية في المؤتمر القومي الكردستاني- روج آفا، عبير حصاف. أما المحور الثاني فهو (ما المطلوب كردياً في هذه المرحلة)، وتلقيه عضوة هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، فوزة يوسف والمحامي فاضل موسى.

وبحسب اللجنة التحضيرية من المقرر أن يختتم المنتدى الحواري بجملة من التوصيات وسيتم طرحها على القوى الكردستانية.