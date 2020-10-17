انطلاق فعاليات مهرجانٍ للنشاطات الرياضية في مخيم كري سبي

وجاء هذا الافتتاح من قبل لجنة الشبيبة في مقاطعة كري سبي بالتعاون والتنسيق مع لجنة الشباب والرياضة في مخيم مُهجّري كري سبي، وذلك ضمن الحملة التي أطلقتها حركة الشبيبة بالمقاطعة في الـ 5 من الشهر الجاري تحت عنوان "حتمًا سننتصر".

وبحسب الإداري في لجنة الشباب والرياضة في مخيم كري سبي مالك الحميري الذي أعلن عن انطلاق فعاليات المهرجان فإنه يتضمن عدة فعاليات وأنشطة رياضية منها "شد الحبل، كرة القدم، كرة الطائرة، الشطرنج، الجري".

وبحسب القائمين على هذا المهرجان فإنه سيستمر يومين متتاليين.

هذا ومنذ إطلاق حركة الشبيبة الثورية في مقاطعة كري سبي وناحية عين عيسى لحملة "حتمًا سننتصر"، أقيمت عدة فعاليات منها تنظيم مسيرة راجلة بالإضافة إلى تنظيم دوري كروي في ناحية عين عيسى.

(ج)

ANHA