انطلاق فعاليات مهرجان فن الطفل في كوباني

وبدأت هيئة الثقافة والفن بالتحضير لمهرجان فن الطفل بدورته السادسة برعاية حركة الهلال الذهبي في شمال وشرق سوريا منذ ما يقارب الشهر.

وبدأت فعاليات المهرجان حتّى الآن في كلّ من بلدة رميلان التابعة لمقاطعة قامشلو ومدينة الحسكة، فيما بدأت فعالياته في مدينة كوباني اليوم وتستمرّ حتّى يوم غد الأحد، في حين من المقرّر انطلاق فعالياته في حلب منتصف الشهر الجاري.

وتُقام فعاليات المهرجان الذي ينظّمه على مستوى إقليم الفرات، مركز باقي خدو للثقافة والفن بالتعاون مع حركة الهلال الذهبي، في مركز باقي خدو للثقافة والفن الكائن في مدينة كوباني تحت شعار "الأطفال هم أمل المستقبل الحر"، إذ بدأ المهرجان بمسيرة انطلقت من ساحة المرأة الحرّة.

وقبل انطلاق المسيرة، تجمّع الأطفال الأعضاء في مركز باقي خدو للثقافة والفن وحركة الهلال الذهبي في ساحة المرأة الحرّة في المدينة، وأدلوا ببيانٍ هنّأوا فيه جميع الأطفال بمناسبة إقامة المهرجان، لتنطلق بعد ذلك، مسيرتهم نحو مركز باقي خدو.

وتشارك في المهرجان 20 فرقة فنيّة، منها 12 فرقة تابعة لمركز باقي خدو للثقافة والفن وحركة الهلال الذهبي في صرين ومقاطعة كوباني، و8 فرق فنيّة من الرقة، الطبقة، منبج وعين عيسى.

وخلال المهرجان، ألقت عضوة منسقيّة مؤتمر ستار في إقليم الفرات، آرين كوباني كلمةً هنّأت فيها جميع الأطفال والقائد عبدالله أوجلان على المهرجان وقالت: "الأطفال هم اليوم والمستقبل وهم الذين يضمنون استمرار الشعوب، ونحن نهنّئ أطفال الشهداء على هذا المهرجان".

ثمّ توالت العروض الفنيّة للفرق المشاركة في المهرجان إذ قدّمت فرقة الشهيدة شيلان التابعة لحركة الهلال الذهبي، فرقة الشهيدة شيلان التابعة لمركز باقي خدو، فرقة الشهيد مصطفى المسرحيّة، فرقة الشهيدة أسمر التابعة لحركة الهلال الذهبي، فرقة ورود المستقبل، فرقة معهد الشهيدة فجين، فرقة الشهيدة ساكينة المسرحيّة، فرقة الشهيدة بارين الموسيقيّة، فرقة أشعة الشمس وفرقة الشهيدة دجلة المسرحيّة عروضها.

ويستمرّ المهرجان ليومين، حيث تتمثّل فعاليات اليوم الثاني منه بتأدية الأغاني، وإلقاء القصائد، وعرض المسرحيات واللوحات.

(أ ش/ر)