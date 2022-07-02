انطلاق فعاليات مهرجان براعم الطفولة في مدينة الرقة

حضر المهرجان العشرات من أطفال وأهالي مدينة الرقة وممثلون عن الإدارة المدنية الديمقراطية والمجالس المدنية والأحزاب السياسية ومثقفون ومثقفات من الرقة.

بدأ المهرجان بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك لمركز الثقافة والفن في الرقة، فراس رمضان، كلمة باسم المركز رحب فيها بجميع الحضور وبارك لأطفال الرقة هذا المهرجان الذي سيقدم لهم "الدافع المعنوي والتشجيعي".

أشار رمضان "من خلال المهرجان سنصل إلى مستوى أعلى من الثقافة وسيكون لدينا أساس ثقافي جديد نستطيع من خلاله مواجهة المصاعب" مؤكداً "أن لهذا المهرجان دور كبير في تمتين ثقافة الأطفال في المنطقة التي خلت طيلة عشر سنوات من هذه الفعاليات والمهرجانات".

بدورها، قالت عضوة مجلس الرقة المدني شذى محمد: إن "لكل مجتمع جيلاً يعمل ليصل إلى ما يريده واليوم نحن نبني هذا الجيل على الصعيدين الثقافي والاجتماعي، وبغية المحافظة على عادات وتقاليد المنطقة. كما نبارك لأطفالنا هذا المهرجان ونتمنى النجاح للجميع".

قدمت بعدها عدة عروض فنية من قبل الأطفال الذين تم تدريبهم من قبل لجنة الثقافة والآثار في الرقة. كما تضمنت العروض التي قدمتها فرق عديدة، مسرحيات وفقرات غناء حاكت من خلالها ثقافة أهالي الرقة وعاداتهم وتقاليد جميع المكونات في المنطقة، بالإضافة إلى فقرة غناء حلبي وفقرة شعر مقدمة من قبل عدد من الأطفال، كما قدمت لجنة التربية والتعليم رقصات شعبية".

من المقرر أن يستمر مهرجان براعم الطفولة أربعة أيام متتالية ضمن مدينة الرقة وريفها، يُقدّم خلاله عدد من الفقرات الثقافية والغنائية من قبل الفرق المشاركة فيه.

(أ م/خ)

ANHA