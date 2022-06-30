انطلاق فعاليات مهرجان السلام للطفولة في عامه الثالث بالطبقة

وحضر المهرجان في يومه الأول، ممثلون عن الإدارة المدنية الديمقراطية والمجالس العسكرية والأحزاب السياسية وإدارة المرأة، والشبيبة الثورية والمرأة الشابة والمئات من أطفال وأهالي الطبقة.

وبدأ المهرجان بالترحيب بالحضور من قبل عضو مركز الثقافة والفن في الطبقة عامر لعناد ودعاهم للوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

بعدها ألقى الرئيس المشترك للجنة الثقافة والفن في الإدارة المدنية في الطبقة علي علايا كلمة هنأ فيها ببدء مهرجان السلام للطفولة الثالث وقال :"يعد من الأعمال المميزة للأطفال الذين عانوا طوال السنوات الماضية من حروب ونزوح ، وإقامة مثل هذه الأعمال تساهم في تزويد الأطفال بالمعلومات والمفاهيم واكتسابهم بعض الاتجاهات والميول الفنية الصحيحة بما يتلاءم مع أعمارهم".

وبدورها ألقت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي هند العلي كلمة أكدت فيها أن الأعمال الجماعية والأنشطة الفنية بين الأطفال تساعد على نسج العلاقات بين بعضهم البعض وتطوير ثقافتهم بأنفسهم وربط الطفل بالبيئة المحيطة به وجعله يشعر بالمسؤولية من خلال عمله وأفكاره.

وأشارت هند العلي إلى أن" مثل هذه المهرجانات تحقق للأطفال التسلية وتمتعهم وتعتبر وسيلة لتخفيف الضغوط النفسية عنهم، منوهة إلى أن تصميم المهرجان وتنفيذه وفق حاجات الطفل يكون مفيداً له من حيث إثارة فضوله وعرض الأعمال بطريقة ممتعة وفقاً لعمره.

وبينت هند العلي" رغم الظروف التي تواجه المنطقة مازال أطفالنا يقدمون كل ما عندهم من مواهب وتطويرها خلال 3سنوات متتالية لمهرجان السلام للطفولة حيث يقومون بتوجيه رسالة للعالم وخاصة دولة الاحتلال التركي التي تشن هجماتها على مناطقنا بأنهم سيستمرون بأعمالهم الطفولية لحين خلوها من الحروب والهجمات التترية من قبل دولة الاحتلال التركي".

بعدها قدمت الفرق التابعة لمركز الثقافة والفن في الطبقة عدة فقرات فنية، جسدت ثقافة المنطقة وهي “فرقة أطفال الفرات للغناء الجماعي، فرقة غصن وفرقة الفنون الشعبية وعزف إفرادي على آلة البيانو، فرقة أفستاخابور وفرقة التراث الكردي وعروض غنائية لروضات عالم الطفولة وروضة الأمل “

كما قدم مركز الثقافة والفن في الجرنية عدة عروض فنية ومسرحية قدمتها كل من فرقة الفنون الشعبية، وتراث الجرنية "

واختتم اليوم الأول للمهرجان بتكريم مدربي الأطفال في المهرجان من قبل مركز الثقافة والفن في الطبقة.

والجدير بالذكر أن فعاليات المهرجان ستستمر لمدة أربعة أيام متتالية حيث سيقام يوم غد في بلدة الصفصاف الواقعة شرق الطبقة، وفي بلدة الجرنية الواقعة شمال غرب الطبقة وسيكون الختام لمعرض رسوم الأطفال في الطبقة.

(س ك/سـ)

ANAH