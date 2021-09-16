انطلاق فعاليات مهرجان الشهيدة سترفان الثالث في كوباني

وبدأت فعاليات المهرجان بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، تلاها إلقاء كلمة من قبل عضوة منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات مزكين خليل التي قالت: "بروح مقاومة كوباني نحيي اليوم هذا المهرجان ونباركه على كافة الشهداء، ونقول بأن الفاشية التركية مهما صعدت من هجماتها على مناطق كردستان فإننا سنرفع من وتيرة النضال ضدها بكافة الأشكال حتى النصر".

وأشادت مزكين خلال حديثها بمقاومة المرأة ضد الاحتلال والفاشية وأشارت إلى أن المرأة الكردية تناضل استناداً إلى فكر القائد عبد الله أوجلان، وأنه بروح الشباب والمرأة سيكون النصر حليف الكرد.

ومن ثم ألقت والدة الشهيدة دستينا فراس كوباني، الأم غزال كلمة باركت فيها المهرجان على الجميع وحيت مقاومة الكريلا وقالت إن "كافة مقاتلي الكريلا هم أبناؤنا ونحن ندعم مقاومتهم ونقول بأن النصر حليفهم".

هذا وزينت ساحة المهرجان بصور الشهداء بالإضافة إلى إقامة معرض للكتب، ومعرض لصور الشهداء ومعرض للتراث الكردي وضعت فيه أدوات كانت تستخدمها المرأة الكردية في القديم، كما عرضت فيه مجموعة من الأطعمة الكردية الشعبية القديمة.

وخلال فعاليات المهرجان قدمت فرقة الغناء التابعة للهلال الذهبي فقرات من الأغاني الفلكلورية، وبعدها ألقت المغنية ليكرين أغنية باللغة الإيطالية والكردية، وتلا ذلك تقديم فرقة الأطفال من مركز باقي خدو للثقافة والفن عرضاً للدبكة الكردية الفلكلورية.

كما قدمت فرقة الشهيدة سترفان عرضاً مسرحياً عن مقاومة المرأة ضمن صفوف الكريلا ومن ثم قدمت فرقة من الهلال الذهبي من منطقة الشهباء عرضاً غنائياً، تلاه عرض لفرقة الهلال الذهبي للدبكة الفلكلورية، واختتمت بتقديم فرقة بوتان من مركز باقي خدو للثقافة والفن عرضاً غنائياً.

هذا ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان ليومين متتاليين، إذ سيستمر المهرجان يوم غد بتقديم عروض رياضية.

(م عل)

ANHA