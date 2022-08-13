انطلاق فعاليات مهرجان الشهيدة برجم الأول للمرأة في حلب

نظمت حركة الهلال الذهبي مهرجان الشهيدة برجم الأول للمرأة للثقافة والفن في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود، حيث بدأت فعاليات المهرجان بتنظيم مسيرة شارك فيها المئات من أعضاء وعضوات حركة الهلال الذهبي في مناطق شمال وشرق سوريا ومقاطعة الشهباء وعفرين وأحياء الشيخ مقصود والأشرفية.

وبدأت المسيرة أمام حركة الهلال الذهبي بالقسم الشرقي من الحي، وجابت شوارع الحي، وسط ترديد الشعارات التي تنادي بالحفاظ على التراث والثقافة والفن.

وبعدها تجمع المشاركون في المسيرة عند مكان إقامة الفعالية في منطقة الجبانات بالقسم الشرقي من الحي.

وزينت خشب المسرح للمهرجان بالأدوات والآلة التراثية الكردية، وصور الشهيدة برجم.

بدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت، من ثم استمع الحضور لكلمة مسجلة للقائد عبد الله أوجلان والذي تحدث عن الثقافة الكردية.

بعدها ألقيت كلمة باسم منسقية مؤتمر ستار ألقتها زلال جكر وأشارت في مستهلها إلى ضرورة العمل على تصعيد النضال بالاقتداء بمسيرة شهداء الحرية فرهاد وبرجم وجيان ورفاقهم، للاستمرار في صناعة المكتسبات. مجددةً العهد بالاستمرار بالكفاح لحين الانتقام لهؤلاء الشهداء وتحقيق أمانيهم.

وقالت زلال جكر أيضاً "إن شعبنا خلال أعوامه العشر الأخيرة استطاع إيصال هذه الفكرة للمحتلين، نحن موجودون ولن يستطيع أحد إبادتنا وسنعيش بحرية في سبيل هذا الهدف".

وأنهت زلال جكر كلمتها بالإشارة إلى أن مفتاح انتصار السوريين ومشروعهم المتمثل بالإدارة الذاتية يكمن في تمكين أواصر أخوة الشعوب ووحدة صف المكونات السورية بوجه المحتلين ومرتزقتهم.

وتلاها عرض فيلم وثائقي عن حياة الشهيدة برجم، فيما قدمت الفنانة دنيا سلامة من حركة الهلال الذهبي في الرقة عددا من الأغاني التراثية العربية.

كما قدمت فرقة الشهيدة جاندا للرقص الفلكلوري لمقاطعة كوباني عدداً من الرقصات الفلكلورية وسط تصفيق حار من قبل الحضور.

وبعدها استمع الحضور إلى أغنية مصورة للفنانة برمال من جنوب كردستان، كما قدمت فرقة ستارة زارين الغنائية لمقاطعة قامشلو، عدداً من الأغاني الثورية.

وقدمت الفنانة من مدينة عفرين نوروز سليمان عدد من الأغاني الثورية والفلكلورية وسط عقد حلقات الدبكة من قبل الأهالي.

وانتهت فعاليات اليوم الأول لمهرجان الشهيدة برجم الأول للمرأة بعقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني الثورية والعفرينية.

وجدير بالذكر أن مهرجان الشهيدة برجم الأول للمرأة سيستمر لثلاثة أيام على التوالي.

(كروب/ك)