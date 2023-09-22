انطلاق فعاليات مهرجان الاصالة والتراث الثالث للموسيقا والغناء في مدينة الطبقة

وحضر المهرجان المئات من اهالي المنطقة وضيوف من كافة مناطق شمال وشرق سوريا من كافة المكونات وممثلين عن الادارة المدنية الديمقراطية في الطبقة ومجلسها العسكري بالإضافة الى ممثلي الاحزاب السياسية والتنظيمات الشبابية والمرأة الشابة.

بعد الوقوف دقيقة صمت القى الرئيس المشترك للجنة الثقافة والفن في الطبقة علي العلايا كلمة افتتاحية قال فيها: "ان لكل مكون تقاليد وتراث ويجب فتح المجال لهذه المكونات من خلال المراكز الثقافية والمنابر لإظهارها. واليوم تحتضن مدينة الطبقة هاذا المهرجان لنشر موروثها الثقافي.

ومن جانبها باركت الرئيسة المشتركة في المجلس التنفيذي في الإدارة المدنية في الطبقة هند العلي اقامة المهرجان واعادة احياء الثقافات، ورحبت بكافة الحضور والمشاركين واكدت على اهمية اطلاق هذه المهرجانات التي تسلط الضوء على تراث شعوب ومكونات شمال وشرق سوريا وثقافة المنطقة.

وقدمت الفرق المشاركة عروضا غنائية وموسيقية تراثية وباللغتين العربية والكردية.

وشارك في فعاليات اليوم الاول من المهرجان (فرقة جياي كورمنج للفنون الشعبية، وفرقة درة الفرات، وفرقة رميلان، وفرقة اصايل، وفرقة كوباني، وفرقة خليل والات، وفرقة تراث الطبقة ولأول مرة شارك في هذا المهرجان فرقة ارتساخ الارمنية للفلكلور).

ومن المقرر ان يستمر المهرجان ثلاثة أيام.

(ر ع/ك)

ANHA