انطلاق فعاليات مهرجان آرين جدائل السلام في مدينة كوباني

وجاء المهرجان بمثابة رد دين للشهيدة آرين ميركان التي ضحت بنفسها من أجل أن يحيا أهل المدينة بسلام، بعدما فجرت نفسها على تلة مشته نور بمرتزقة داعش الإرهابيين الذين أعلنوا الهجوم على المدينة بهدف إبادة الكرد.

وانطلقت فعاليات المهرجان بعرض لوحات فنية لأكثر من 10 فنانين في مقاطعة كوباني في صالة مركز باقي خدو للثقافة والفن.

وبعدها دخل الحضور إلى صالة المسرح لحضور المسرحية، وقبل البدء بالمسرحية وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء تلتها كلمة لنائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في إقليم الفرات أمينة بكر التي استذكرت فيها الشهيدة آرين ميركان وشهداء الحرية في مناطق شمال وشرق سوريا وعموم كردستان.

وقالت أمينة بكر: "هذا المهرجان هو الأول من نوعه وهذا مهم لنا لأنه يتحدث عن شهيدة وهبتنا الحياة، ومن واجبنا اليوم أن نمضي على خطا آرين وباقي الشهداء ونحقق أحلامهم، لأنهم ضحوا بأنفسهم من أجلنا".

وأضافت: "الوضع الذي نمر به والتهديدات التي نتعرض لها هدفها إبادتنا، ونحن شعب أصحاب تاريخ هنا، شعب استطاع على مر العصور الحفاظ على ثقافته، ولن نتوانى عن الرد على أي تهديد نتعرض له على هذه الأرض الطاهرة، وسندحر كل من يحاول إبادتنا".

ومن جانبه قال حسين خاني الإداري في المهرجان ومخرج مسرحية الافتتاحية في المهرجان بأن "كوباني التي دحرت مرتزقة داعش وأخواتها لا يليق بها إلا الانتصار، واليوم حان الوقت لنسدل الستار عن هذا المهرجان المسرحي الذي يليق بمقاومة الشهيدة آرين، فالمسرح هو نوع من أنواع التعبير عن الإرادة الحرة للشعوب، وله وجهان الباكي والمضحك، ونحن هنا لنحيي المقاومة عبر مهرجاننا هذا".

وبعد الانتهاء من الكلمات فتح الستار على أولى مسرحيات المهرجان بمسرحية "ممي عوان" الكردية التي تناولت أحداث الملحمة بطريقة غنائية، والتي سبقها إلقاء أغنية على مسامع الحضور من قبل الفنان رشيد صوفي.

وتستمر فعاليات المهرجان لغاية الـ27 من الشهر الجاري تقدم خلالها الفرق الفنية العروض المسرحية، وتشارك فيها فرق مسرحية من حلب، والشهباء، والرقة، ومنبج، والطبقة، وكوباني.

وتجدر الإشارة إلى أن آرين ميركان هي "دلارا كينج" من مقاطعة عفرين المحتلة ولدت عام 1992 والتحقت بصفوف حركة حرية كردستان عام 2007، واستشهدت في الخامس من شهر تشرين الأول في مدينة كوباني عام 2014 أثناء تعرض المدينة لخطر الإبادة على يد مرتزقة داعش حيث فجرت نفسها على تلة مشته نور.

(ن ك/ك)

ANHA