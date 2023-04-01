انطلاق فعاليات مهرجان آمارا الثالث في مقاطعة الشهباء

ونظمت حركة الشبيبة الثورية السورية لمقاطعة عفرين والشهباء مهرجان آمارا الثالث، والذي انطلقت فعالياته صباح اليوم في مخيم برخدان الواقع في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء.

وتجمع المئات من أهالي مقاطعة عفرين والشهباء في الساحة الرئيسة في مخيم برخدان، والتي زينت بصور القائد عبد الله أوجلان وأعلام حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة.

وانطلقت فعاليات المهرجان بالوقوف دقيقة صمت تلتها كلمة الإدارية في حركة الشبيبة الثورية السورية أمينة حج عبدو التي باركت فيها ميلاد القائد آبو على عموم الشعب الكردي والشعوب التواقة للحرية.

وتحدثت أمينة حج عبدو عن دور الشبيبة في المجتمع "إن المجتمع الحر يبني قوته على شبيبته، فالشبيبة قياديون في مرحلة الثورة، الشبيبة الذين يتخذون من فكر وفلسفة القائد آبو نهجاً يقودون الثورة ضد سياسات الاحتلال التركي وأعوانه".

وأضافت أمينة حج عبدو: " إن الشباب الذين انخرطوا في ثورة روج آفا منذ بدايتها، أصبحوا رموزاً للنضال والكفاح، في التصدي لهجمات المرتزقة، وقيادة المجتمع عبر المؤسسات والاتحادات، وحافظوا من خلالها على مكتسبات الثورة".

واختتمت أمينة حج عبدو حديثها بدعوة الشبيبة لتصعيد وتيرة النضال وصد مخططات الاحتلال التركي ومرتزقته الذين يهدفون إلى تدمير المكتسبات.

واستمرت فعاليات المهرجان بتقديم فقرات من الأغاني الثورية باللغة العربية قدمتها فرقة (باز موردم) للغناء العربي.

وبعدها قدمت فرقة (آزادي) التابعة لاتحاد الإيزيديين بعض الأغاني الثورية.

من ثم قدمت فرقة (مظلوم نصيبين) عرضاً مسرحياً حول ضرورة الانضمام للثورة، لصد مخططات الاحتلال.

وبعدها قدمت فرقة (زنارين جودي) للرقص بعض الفقرات من الرقص الفلكلوري الكردي.

ومن المقرر أن يستمر المهرجان حتى الـ 4 من نيسان الجاري، بتقديم عروض رياضية يوم غد في ملعب بابنس، وعروض فنية في اليومين الثالث والرابع في مخيم سردم وناحية الأحداث.

(كروب/ك)

ANHA