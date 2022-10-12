وأقيمت فعاليات المهرجان الذي نظمته حركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات، في ساحة المرأة الحرة وسط مدينة كوباني والتي زينت بصور القائد أوجلان وصور الشهداء، بحضور المئات من أهالي مقاطعة كوباني.

وبدأت فعاليات المهرجان بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، ثم ألقت نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة الشباب والرياضة في شمال وشرق سوريا جيندا يوسف، كلمة قالت فيها إن "يد الغدر طالتنا، وتآمرت على قائدنا عبد الله أوجلان، وأنها جددت المؤامرة مرة أخرى واحتلت أرضنا بهدف إفشال المشروع الديمقراطي".

وأضافت: "منذ أكثر من قرن لم يتركوا الكرد بسلام فارتكبوا المجازر بحقهم، ولكن اليوم وبعد عصور من الظلام وبفضل فكر وفلسفة القائد ينتفض الكرد ويعلنون ولادتهم من جديد".

وأشارت: "اليوم حركة التحرر الكردستانية تضم آلاف الشبيبة الذين يضحون بأرواحهم في سبيل أمننا، لذا لا خوف على الكرد طالما الكريلا يقاومون دولة الاحتلال التركي في جبال كردستان"

وتخللت الاحتفالية عروض فنية قدمتها فرق من الرقة ومنبج وكوباني.

هذا وستنتهي فعاليات المهرجان يوم غد الخميس.

يذكر أن الشهيد باور آكر هو أحمد أكيوز، استشهد في الـ13 من شهر تشرين الأول في قرية حويجة بمقاطعة كري سبي، أثناء تصديه لهجوم دولة الاحتلال التركي على المقاطعة عام 2019.

(ن ك)

ANHA