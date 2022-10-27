بحضور جماهيري غفير، وممثلين عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إضافةً لأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية والأحزاب السياسية، وعضوات من مكتب تجمع نساء زنوبيا، انطلقت فعاليات مهرجان "الأغنية الوطنية الأول" على مسرح مركز الثقافة والفن في مدينة الطبقة.

وبدأت فعاليات المهرجان بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاها تقديم أول عمل فني على خشبة مسرح مركز الثقافة والفن في الطبقة بعد ترميمه.

حيث قُدم عرضٌ مسرحي غنائي على وقع الأغاني الوطنية، شارك فيه إلى جانب فناني مركز الثقافة والفن في الطبقة، أمهات الشهداء ومقالات ومقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية، وقوى الأمن الداخلي.

ثم ألقى الرئيس المشترك لهيئة الثقافة والفن في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، مرهف العلي كلمة قال فيها: "يعبر مهرجان الأغنية الوطنية عن تنوع ثقافات شعوب شمال وشرق سوريا بمختلف مكوناتها ولغاتها، ويجسد الهوية الوطنية الجامعة لكل المكونات".

وأكد العلي "الإدارة الذاتية لن يتوقف دعمها لجميع الثقافات، وعلى رأسها الثقافة الوطنية لأنها الجامع لكل السوريين على الأراضي السورية".

وبدوره بارك الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الطبقة، مظلوم عمر، انطلاق المهرجان بالتزامن مع الذكرى الخامسة لتأسيس الإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة وقال: "نتقدم بأسمى عبارات الفخر والشموخ والعلو بمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيس الإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة".

وأضاف: "هذا اليوم الذي نالت فيه مدينتنا الحياة وأشرقت فيها شمس الحرية على يد دروع الحياة وصانعي الأمل إنهم شهداؤنا الذين قضوا دفاعاً عن أرضهم وشعبهم".

في حين قال الرئيس المشترك للجنة الثقافة والفن في الطبقة، علي العلايا: "انطلق اليوم مهرجان "الأغنية الوطنية" الأول، ترسيخاً وتجذيراً للهوية الوطنية والثقافية، مع الذكرى الخامسة لتأسيس الإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة".

مؤكداً "إن دور هذه الإدارة منذ تحرير المدينة من مرتزقة داعش، النهوض بالمجتمع على جميع الأصعدة، وكان للثقافة نصيب من قبلهم من خلال افتتاح المؤسسات والمنابر الثقافية لإظهار هوية جميع مكونات المنطقة".

وفي ختام كلمته، أشار العلايا "نحن اليوم في هذا المكان الذي كان في السابق مكاناً للتعذيب وطمس الثقافات على يد الفصائل المتطرفة، واليوم بعد إعادة تأهيله أصبح منبراً ثقافياً لكافة المكونات".

وفي أولى العروض الغنائية خلال اليوم الأول من المهرجان، قدم الفنانان، نسرين بوطان، وسلمان بارود، أغاني وطنية، باللغتين العربية والكردية، وسط تفاعل وهتافات المشاركين وعقد حلقات الدبكة.

وفي ختام فعاليات اليوم الأول لمهرجان "الأغنية الوطنية" قدمت دروع تكريم للجنة الثقافة والفن في الطبقة من قبل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، والإدارة المدنية لمنطقة الطبقة.

يذكر أن المهرجان سيستمر حتى يوم غد 28 تشرين الأول الحالي، بتقديم عروض غنائية من قبل فنانين من مناطق مختلفة من شمال وشرق سوريا.

(كروب)

ANHA