انطلاق فعاليات معرض الفن التشكيلي بدورته الثالثة في مدينة كوباني

ونُظمت فعاليات معرض الفن التشكيلي بدروته الثالثة هذا العام في صالة الفرات في مدينة كوباني، تحت إشراف مركز باقي خدو للثقافة والفن، حيث يشارك فيه 15 فنان/ـة من الفئة الشابة، بـ 60 لوحة من الفن التشكيلي، أغلبها رسمت بالفحم.

وبدأت فعاليات المعرض في يومها الأول، بالوقوف دقيقة صمت، استذكاراً لأرواح الشهداء، وتخلل حفل افتتاح المعرض، تقديم فقرات غنائية للفنان حسين خاني، كُرّم بعدها الفنانون المشاركون في المعرض من قبل منظمي المعرض.

وعن المعرض وأهدافه، قال الفنان التشكيلي، زهر الدين عبده، أحد المنظمين للمعرض "الحرب التي تعصف بالمنطقة أثرت على الفن التشكيلي، وإقامة هذا المعرض هو إثبات لكل من يحاول النيل من إرادتنا والتأكيد على أن ريشتنا أقوى من بنادقهم".

مضيفاً "مهما حالوا، فسنستمر في الرسم، لأن لدينا اليوم جيلاً شاباً يمتلك العزيمة والإرادة ويبدع بريشته في مجال الفن".

هذا، ومن المقرر أن يستمر المعرض 3 أيام في مدينة كوباني.

(ن ك/د)

ANHA