انطلاق فعاليات إحياء ذكرى انتفاضة الـ 12 من آذار في قامشلو

وتوافد، منذ صباح اليوم، الآلاف من أهالي إقليم الجزيرة ومناطق متفرقة من شمال وشرق سوريا "الكرد والعرب والسريان"، وفي مقدمتهم أهالي مناطق دير الزور، إلى ملعب شهداء الـ 12 من آذار في مدينة قامشلو شرق سوريا، للمشاركة في فعاليات إحياء ذكرى الـ 12 من آذار.

وزّين ملعب الـ 12 من آذار في مدينة قامشلو الذي تقام على أرضيته فعاليات الإحياء بصور شهداء الانتفاضة، وأعلام وشعار هيئة الشباب والرياضة وحركة المجتمع الديمقراطي، وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية، ومؤسسة عوائل الشهداء، ووحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سوريا الديمقراطية.

ويشارك في فعالية الإحياء إلى جانب الآلاف من الأهالي، العديد من المؤسسات الرسمية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ومجلس سوريا الديمقراطية والأحزاب الكردية والعربية والسريانية، ومؤسسات قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة.

وانطلقت الفعاليات بالوقوف دقيقة صمت، إجلالًا لشهداء انتفاضة الـ 12 من آذار وشهداء شمال وشرق سوريا، رحّب بعدها عضو لجنة الثقافة في مجلس مقاطعة قامشلو كدر سليمان بالحضور، قائلًا "نحيي اليوم ذكرى انتفاضة الـ 12 من آذار، يوم انتفاضة الشعب الكردي في وجه الاستبداد والظلم، ويوم تكاتف الكرد والعرب في وجه الفتنة".

وبحسب برنامج فعاليات إحياء ذكرى انتفاضة الـ 12 من آذار، فسوف تتخلل الفعاليات رسائل وكلمات لكل من "مؤسسة عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، يلقيها الرئيس المشترك للمؤسسة معصوم حسن، ورسالة الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة يلقيها الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الادارة طلعت يونس، وكلمة أحزاب الوحدة الوطنية الكردية يلقيها الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردي السوري، جمال شيخ باقي.

كما وتضم فعاليات الإحياء إلى جانب الكلمات، برنامجًا فنيًّا ورياضيًّا، ومباراة ودية بين منتخبي إقليم الجزيرة ودير الزور.

وتستمر الفعاليات في الملعب بكلمة الرئيس المشترك لمؤسسة عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة معصوم حسن.

(كروب)

ANHA