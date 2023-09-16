انطلاق فعاليات استذكار جينا أميني في شمال وشرق سوريا

توافد الآلاف من النساء وأهالي شمال وشرق سوريا من مختلف المكونات، إلى الساحات للمشاركة في فعاليات استذكار الشابة الكردية جينا أميني التي قُتلت على يد ما تسمى "شرطة الأخلاق" التابعة للدولة الإيرانية أثناء اعتقالها بذريعة عدم التزامها بشروط الحجاب (16 أيلول 2022).

واندلعت إثر مقتلها، انتفاضة شعبية في عموم مدن روجهلات (شرق كردستان) وإيران، بريادة المرأة وشعار "Jin, Jiyan, Azadî" (المرأة، الحياة، الحرية).

وبمناسبة مرور عام على مقتلها واندلاع الانتفاضة، نظّمت الحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا فعاليات لاستذكارها.

(ي م)

ANHA