انطلاق فعاليات اليوم الثاني للندوة الحوارية حول الحرب الخاصة في كوباني

انطلقت صباح اليوم، فعاليات الندوة الحوارية ليومها الثاني في مدينة كوباني، والتي تنتهي اليوم بعد الانتهاء من محاور الحوار المخصصة للنقاش.

وهناك عدة محاور ستُناقش اليوم، في الجلسة الحوارية، منها تأثير الحرب الخاصة على المجتمع وتلقيها ليلى عبدو، الحرب الخاصة والاستفادة من التنوع القبلية والعشائري ويلقيها عواس علي، المرأة والشبيبة كأدوات وتأثير الحرب الخاصة فيها مزكين خليل، الحلول وطرق الوقاية من الحرب الخاصة لنوري محمود.

هذا وتضمنت محاور يوم أمس مواضيع عدة وكانت: ماهية الحرب الخاصة وأهدافها، الإعلام ودوره وأهميته، والطابور الخامس.

ومن المزمع أن يشارك في الجلسة الحوارية اليوم، المتحدث الرسمي باسم وحدات حماية الشعب نوري محمود، بالإضافة الى قراءة البيان الختامي حول أهم السبل والطرق الخاصة بالوقاية من تأثيري الحرب الخاصة على المجتمع.

(س ع. ن ه/ سـ)

ANHA